الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي تُغضب الشعب البحريني.. وهكذا دافعت عن نفسها

تعرضت خبيرة التجميل والفاشينيستا الكويتية عهود العنزي لانتقادات حادة من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين بعد أن تهجمت عليهم بعبارة "مُسيئة" ردًا على خسارة منتخب بلادها من بطولة "خليجي 24" على يد نظيره البحريني.

وتداول ناشطون على نطاق وساع مقطع الفيديو ظهرت فيه عهود وهي تستفسر فيما يبدو عن من سجل الهدف؟ ليرد عليها بعض الحاضرين بـ"البحرين" فكان تعليقها "اللعنة".

وانتقد العديد من المغردين تصريحات عهود العنزي مؤكدين أنها لا تعبر عن الشعب الكويتي الذي يكنّ كل تقدير واحترام لأهل البحرين ومنتخبهم الوطني.

بينما انبرى عدد من مشاهير البحرين من بينهم شيماء سبت للدفاع عن بلادهم مؤكدين أن هذا التعصب الأعمى أمر مرفوض وأن الأمر كله لا يتعدى مباراة كرة قدم قد يفوز فيها أي فريق لكن هذا لا يعني التطاول عليه أو النيل من كرامة شعبه.

عهود تدافع عن نفسها

ومع زيادة حدة الغضب والهجوم عليها واستياء الجمهور من تصرفها، قررت عهود العنزي الاعتذار عما بدر منها، من خلال نشر مقطع فيديو جديد قدمت فيه اعتذارها للجمهور البحريني، معلنة أنها ”لم تقصد الإساءة أبدًا لأشقائها“، واستغربت من الضجة المثارة حول هذا الموضوع.

وقالت عهود: "أولا أقدم اعتذاري للبحرينيين، فأنا كنت أتحدث عن المباراة ولم أقصد الإساءة للشعب البحريني، وإنما بعض الأهداف التي شهدتها المباراة.. وهذا حماس فقط".

واعتبرت أن البعض أخذ ردة فعلها بـ“حساسية“، مؤكدة أنها تابعت المباراة وهنأت البحرين على الفوز؛ لأنها تعتبر أن الكويت والبحرين ”شعب واحد“. معربة عن أسفها وطالبت الجميع بـ“التحلي بالروح الرياضية“.

واستغربت الفاشينيستا الكويتية ممن أسمتهم ”المتصيدين“ الذين يحاولون الإساءة إلى شخص بمجرد أن يتكلم أو تصدر منه كلمة.

سوار تميم

يذكر أن "عهود العنزي" قد تعرضت لحملة شرسة شنّها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد نشرها صورة ليدها وهي ترتدي سوارًا كُتب عليه "تميم المجد".

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وعبر وسم "#السعوديون_يطالبون_بمنع_إيفنت_عهود" طالب سعوديون بإلغاء فعالية لعهود مع علامة MAC العالمية لمستحضرات التجميل من أجل إطلاق أحمر شفاه خاص بها والذي كان من المقرر إقامتها في غرناطة مول بالرياض الجمعة 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

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