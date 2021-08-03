الفرح انقلب مأتمًا.. وفاة عروس بعد دخولها عش الزوجية بساعة

تحوّلت فرحة أهالي قرية ميدوم شمال بني سويف بصعيد مصر إلى مأتم بعد وفاة العروس ليلة زفافها وعقب دخولها عش الزوجية بساعة.

وكشفت عائلة العروس إسراء شعبان سعد البالغة من العمر 21 عامًا بأنهم خسروا ابنتهم بعد إصابتها بسكتة قلبية لحظة دخولها منزلها الجديد برفقة زوجها.

وشكلت وفاة العروس إسراء صدمة لدى أهالي قريبة ميدوم الذين قالوا بأنها مثالًا يُحتذى به في الأدب والأخلاق، وكان لها وجه بشوش.

وروى شهود عيان على وفاة إسراء بأنها شعرت بتعب عقب انتهاء حفل الزفاف وطلبت من أسرتها عدم مغادرتهم لها لشعورها بتعب وآلام حادة في البطن والصدر فجرى نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي إلى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور دخولها أبواب المستشفى.

وعند نشر قصة العروس على وسائل التواصل الاجتماعي، نعى المغردون ونشطاء المتوفاة، وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة.