الفضاء ليس حكرًا للرجال.. "باربي" تصدر دمية للرائدة الروسية "آنا كيكين"

أطلقت علامة "باربي-Barbie" دمية على هيئة رائدة فضاء كجزء من حملة في روسيا لتشجيع الفتيات على تحقيق أهداف عالية بينما يصبحن أيضًا "أنثوية".

واختارت العلامة التجارية أن تستوحي تصميمها الجديد من المرأة الوحيدة في فريق رواد الفضاء الروس التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية وهي رائدة الفضاء، آنا كيكينا.

وتعتبر "آنا كيكينا" (36 عامًا)، هي الآن المرأة الروسية الوحيدة المقرر أن تسافر إلى المدار، بعد 58 عامًا من سفر أول سيدة فضاء في العالم "فالنتينا تيريشكوفا".

وظهرت رائدة الفضاء المتزوجة - التي من المقرر أن تنطلق في رحلتها الأولى بحلول نهاية العام المقبل - مع الدمية التي صُممت عليها.

وزعمت وكالة الفضاء الروسية أن رائدة الفضاء باربي تظهر أن "أي حلم يمكن أن يتحقق - تحتاج فقط إلى الإيمان بنفسك والمضي قدمًا".

وتتميز الدمية الشبيهة ببدلة رائد فضاء بيضاء بالإضافة إلى بذلة زرقاء نفاثة، وتم تصميمها على غرار مظهر "آنا".

وقالت وكالة الفضاء: "من الأمثلة الواضحة على أن الفضاء ليس حكرًا للرجل هو قصة آنا كيكينا، وهي مهندسة تجرأت ذات مرة على اتخاذ خطوة جريئة وتجربة يدها في مجال الملاحة الفضائية".

وتابعت الوكالة: "آنا اليوم هي نموذج يحتذى به بالنسبة للكثيرين. إنها قوية وأنثوية، جريئة ولطيفة، حكيمة وذات حس دعابة ممتاز - شخصية مشرقة تجمع بين الاحتراف والدفء بشكل متناغم".

على الرغم من ذلك، كان أربعة فقط من بين 124 رائد فضاء سوفياتي أو روسي من الإناث.

🚀 #Space news! Well, sort of. World-famous #toy maker @Barbie created a new #doll inspired by Anna #Kikina, the only #woman in the @roscosmos #Cosmonaut Team.



💬 'Every #girl must remember that she is free to choose any career path she wants to follow', she said.#GirlPower pic.twitter.com/2Mzr5iouoA