القبض على ريتاج الكويتية بسبب فيديو فاضح صورته في البحرين

تناقلت صفحات تُعنى بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مفادها القبض على فاشنيستا كويتية تدعى ريتاج من قبل الجهات الأمنية البحرينية لنشرها مقطع فيديو فاضح لها والتي جرى تناقله على وسم القبض على ريتاج الكويتية .

ودعمت هذه الصفحات أنبائها بتغريدات نشرها الحساب الرسمي لوزارة الداخلية البحرينية على موقع التدوين "تويتر" والتي أعلن فيها القبض على سيدة أربعينية مارست أعمالًا منافية للآداب العامة".

وجاء في تغريدتين متتاليتين لوزارة الداخلية البحرينية: "تعقيبًا على مقطع مصور متداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن أعمالًا منافية للآداب العامة (مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب): التحريات تسفر عن القبض على امرأة (45 عامًا)".

وتابع: "بعد تحديد هويتها وتورطها بارتكاب أعمال مخالفة للقانون ، وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة".

القبض على ريتاج الكويتية

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه وزارة الداخلية البحرينية عن هوية المقبوض عليها والتي يجري التحضير لإحالتها للنيابة العامة، رجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن تكون السيدة المعنية في القضية هي الفاشنيستا الكويتية ريتاج.

وأعاد النشطاء نشر صور ومقاطع فيديو كان قد نشره حساب يطلق عليه اسم "شنينة" قيل بأنه يعود للمدعوة ريتاج وبأنه السبب في تورطها في هذه الجريمة والترويج لـ القبض على ريتاج الكويتية .

وذكر حساب "شنينة" بأن ريتاج قامب بالكشف عن جسدها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات قبل أن تعلق قائلة: "هذا اللباس هو لباس العمل المعتاد بالنسبة إليها"، فيما أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته مكان إقامتها في العاصمة البحرينية، المنامة.

وتابعت: "بدلة عادية وطويلة وفيها جاكيت وأنا البس شذي بشغلي شحالكم والله شحالكم".

وأعادت هذه الأنباء إلى أذهان النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة القبض على فاشينيستا كويتية وصديقها، والحكم عليهما لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية في قضية نشرهما مقطع فيديو مخل بالآداب عبر تطبيق سناب شات.

وأمرت محكمة الجنايات في دولة الكويت بإبعاد المتهم الثاني بعد انقضاء عقوبته، وتغريم الفاشنيستا غرامة مالية قيمتها 6,600 دولار أمريكي.

واتضح أن الفاشونيستا المعنية هي بيبي بوشهري وصديقها، والتي سبق وأمرت النيابة العامة بحبسها وصديقها على ذمة القضية.