كويتي يصوّر ابنته بالبكيني .. ويبرر : سأجعلها تعتاد على الكلام المعسول!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لشخص تعمد تصوير ابنته الصغيرة بملابس السباحة "البكيني" ونشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُظهر الصور التي نشرها الأب عبر تطبيق "سناب شات" الطفلة وهي ترتدي ملابس السباحة وقد وقفت بطريقة عفوية أمام الكاميرا وهو ما عرضه لانتقادات حادة من قبل المغردين الذين طالبوا بمحاسبته من قبل الجهات المعنية.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من هوية الأب أو جنسيته، إلا أن بعض الحسابات على "تويتر" ذكرت بأنه يحمل الجنسية الكويتية.

وذكر أحد المعلقين بأن الأب لم يكتفِ بنشر صورة طفلته بملابس السباحة فحسب، بل وجه لهما كلمات تحمل إيحاءات جنسية. (حسب قوله)

وذكر المعلق بأن الأب كان قد وجه لإحدى ابنتيه كلامًا جريئًا خلال تصوير الفيديو، إذ قال لها: "رقصوا معاي جميع أنواع الحريم والبنات، ما شفت وحدة قوية زيك!".

وطالب متناقلو الصور من المباحث الإلكترونية في الكويت محاسبة الأب وتوفير الحماية اللازمة للطفلتين وضمان عدم استغلالهن لحصد المتابعين وتحقيق الشهرة على "سوشيال ميديا".

وذكر أحد المعلقين بأن ما يتعرض له الأطفال على مواقع التواصل يمثل انحرافًا لقيم المجتمع، مبينًا أن حقوق الطفل أهينت من قبل بعض المشاهير الذين فضلوا الكسب المادي على الأخلاق التي يجب غرسها في الأطفال والحفاظ على مشاعرهم وحمايتها.

الأب يبرر تصوير ابنته بالبكيني

وبعد تعرض الأب لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الأب ليبرر فعله قائلًا بأن على الأسرة تهيئة الأطفال منذ الصغر على عبارات الغزل والمدح (حسب قوله).

ونشر الأب مقطع فيديو ونشره عبر حسابه على "سناب شات" قال فيه: "لما تسمع ابنتي الكلام مني لن تستغرب في المستقبل من الكلام الجميل والمدح، ولن تقع في فخ الكلام المعسول من الشباب لاحقًا، لذا أنا أقوم بجعلها تعتاد على هذه الكلمات".