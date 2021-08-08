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القبض على قاتل روان الغامدي.. وتفاصيل مروعة تكشف لأول مرة!

منشور 08 آب / أغسطس 2021 - 05:00
القصاص من قاتل روان الغامدي
القصاص من قاتل روان الغامدي

لا زال الشارع السعودي يعيش حالة من الصدمة والغليان على خلفية مقتل عروس تدعى روان الغامدي على يد زوجها في مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة العربية السعودية.

ومنذ يوم أمس، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم "#القصاص_من_قاتل_روان_الغامدي" تفاصيل جريمة قتل روان الغامدي بعد أسبوع واحد من زواجها وسط مطالبات بالقبض على زوجها الذي حاول الهرب خارج السعودية متجهًا نحو البحرين.

وبعد ساعات من تصدر الوسم قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر"، أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن السلطات الأمنية تلقت الأربعاء الماضي بلاغًا بإنزال شخص امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، وهروب الجاني بعد التأكد من وفاة الضحية.

وقالت شرطة مكة في بيان رسمي أمس السبت، إنها حددت هوية الجاني وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأكدت التحريات الأولية أن الضحية هي زوجة الجاني الذي تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقيات، فيما لم يُعرف بعد سبب إقدامه على جريمته.

تفاصيل مقتل روان الغامدي

وتداول مغردون روايات عدة لكواليس مقتل روان الغامدي، لم يتسن التأكد منها أن روان كانت قد تواصلت مع إحدى قريباتها بعد 3 أيام من زواجها تشتكي لها سوء معاملة زوجها لها وضربها لأنه يريد الحصول على ذهبها.

وقال النشطاء الى أن قريبة روان حاولت إقناعها بالبقاء مع زوجها وتهدئتها خوفًا من كلام الناس وبأن تعود الى منزل ذويها في أول أيام زواجها.

يذكر أن النيابة العامة السعودية، كانت قد أقرت في نوفمبر 2020 حزمة من العقوبات ضد المعتدين على المرأة، جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا، بما في ذلك في محاولة للحد من العنف الأسري.

القصاص من قاتل روان الغامدي.. تفاصيل جريمة قتل أشعلت الشارع السعودي
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