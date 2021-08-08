القبض على قاتل روان الغامدي.. وتفاصيل مروعة تكشف لأول مرة!

لا زال الشارع السعودي يعيش حالة من الصدمة والغليان على خلفية مقتل عروس تدعى روان الغامدي على يد زوجها في مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة العربية السعودية.

ومنذ يوم أمس، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم "#القصاص_من_قاتل_روان_الغامدي" تفاصيل جريمة قتل روان الغامدي بعد أسبوع واحد من زواجها وسط مطالبات بالقبض على زوجها الذي حاول الهرب خارج السعودية متجهًا نحو البحرين.

وبعد ساعات من تصدر الوسم قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر"، أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن السلطات الأمنية تلقت الأربعاء الماضي بلاغًا بإنزال شخص امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، وهروب الجاني بعد التأكد من وفاة الضحية.

"في حادثة مُفجعة"



بعد زواجهما بأسبوع فقط، نشب خلاف بين الزوجين وهما في السيارة، فضربها الزوج وهشم رأسها بالحجارة ومن ثم دهسها بسيارته، وتركها جُىًة هامدة بمدينة الطائف 💔 #القصاص_من_قاتل_روان pic.twitter.com/OK3oAbgzmV — WHR (@whrumor) August 7, 2021

وقالت شرطة مكة في بيان رسمي أمس السبت، إنها حددت هوية الجاني وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على رجل قام بضرب زوجته ودهسها بالسيارة مما أدى إلى وفاتها.

.. تم ايقافه واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لاحالته لفرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/9btt6DB8iL — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 7, 2021

وأكدت التحريات الأولية أن الضحية هي زوجة الجاني الذي تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقيات، فيما لم يُعرف بعد سبب إقدامه على جريمته.

#دم_روان_الغامدي

تم القبض عليه الحمدلله والله يرحم روان بس مانبي بنت تتعرض للي تعرضت له روان وغيرها لازم يتم فحص للمدمنين قبل الزواج — 🪐 (@wambnh) August 8, 2021

نحتاج مراكز اعادة تأهيل لكل الذكوريين والذكوريات في مجتمعنا عشان يتعلموا بأن المرأة انسان وكيان مستقل وليس منتج او تابع يقوم كل من هب ودب بقتلها ورميها ، الجرائم كلها من الأهل لانهم يشوفوا انها تابع لهم وشيء اقل منهم! #دم_روان_الغامدي — Μαύρη τρύπα #اوقفوا_قتل_النساء (@Mavri_trypa) August 8, 2021

تفاصيل مقتل روان الغامدي

وتداول مغردون روايات عدة لكواليس مقتل روان الغامدي، لم يتسن التأكد منها أن روان كانت قد تواصلت مع إحدى قريباتها بعد 3 أيام من زواجها تشتكي لها سوء معاملة زوجها لها وضربها لأنه يريد الحصول على ذهبها.

#القصاص_من_قاتل_روان

الي فهمته ان البنت اشتكت وماحد سمع لها حسبي الله ونعم الوكيل @

كل اب او احد مسؤول عن بنت تراها في ذمتك اذا اشتكت من خطيب او زوج على طول اسمع لها وحل مشكلتها .. لاتخلون بناتكم يلحقون مصير روان الله يرحمها — Ruonq (@Al_aamell) August 8, 2021

وقال النشطاء الى أن قريبة روان حاولت إقناعها بالبقاء مع زوجها وتهدئتها خوفًا من كلام الناس وبأن تعود الى منزل ذويها في أول أيام زواجها.

يذكر أن النيابة العامة السعودية، كانت قد أقرت في نوفمبر 2020 حزمة من العقوبات ضد المعتدين على المرأة، جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا، بما في ذلك في محاولة للحد من العنف الأسري.

القصاص من قاتل روان الغامدي.. تفاصيل جريمة قتل أشعلت الشارع السعودي

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