القصاص من قاتل روان الغامدي.. تفاصيل جريمة قتل أشعلت الشارع السعودي

تصدر وسمي "#القصاص_من_قاتل_روان_الغامدي" و"#دم_روان_الغامدي" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية بتغريدات تطالب بمحاسبة قاتل روان الغامدي ومحاسبته على جريمته والذي تبين بأنه زوجها.

وكشفت التغريدات على الوسمين تفاصيل مروّعة عن جريمة قتل المغدورة روان الغامدي والتي وقعت في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وقال أحد المغردين المقربين من المغدورة روان بأنها متزوجة منذ أسبوع واحد فقط، وفي يوم الجريمة كانت روان برفقة زوجها في السيارة متجهان نحو منزل ذويها، وفي الطريق أقدم زوجها على ضربها لتحاول الهرب من السيارة لكنه تمكن من الإمساك بها وضربها بالحجارة حتى فارقت الحياة.

وبعدها اتصل القاتل بوالدته ليخبره بما حدث فأخبرته بأنها ستتصل بعائلتها وتخبرهم بأن ابنتهم وزجها تعرضا لحادث سير، لتتجه عائلتها تحو المستشفى حيث فوجئوا بأن جثة ابنتهم في قسم الجنايات ليكتشفوا بعدها بأن ابنتهم قتلت ولم تتعرض لحادث سير كما ذكرت والدة القاتل.

وأشار المغردون إلى أن القاتل حاول الهرب إلى البحرين ولكن قوات الأمن السعودية تمكنت من إلقاء القبض عليه.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة قاتل رواد وإيقاع أقصى العقوبات بحقه وتطبيق القصاص منه.

How many lives do you have to waste to do us justice? We're not just a number they're not just a dman number they are human If you know what i mean #القصاص_من_قاتل_روان pic.twitter.com/eTTzWx3kh5 — sugarboo😩 (@Mamya000) August 7, 2021

He must be executed. How can he kill an innocent soul so brutally? Can't be free without punishment

💢😐 #القصاص_من_قاتل_روان pic.twitter.com/t0cOaL3MRJ — ً (@ccccaattt) August 7, 2021

#القصاص_من_قاتل_روان

الله لايوفقه لا دنيا ولا اخره ولايحلله وان شاءالله ينأخذ حقها عاجلاً غير آجل الله ينسف اشكالك من الدنيا يالمريض يالمختل يامنحط ياقذر يانجس،وتطالبون بمنع النسوية والله معهم حق شوفو كيف الذكور وش يسوون لعنة الله عليهم ويفكنا شرهم الكلاببب — Ātheer乄 (@ruAmaZPzdOEaHef) August 7, 2021

#القصاص_من_قاتل_روان

الله لايوفقه لا دنيا ولا اخره ولايحلله وان شاءالله ينأخذ حقها عاجلاً غير آجل الله ينسف اشكالك من الدنيا يالمريض يالمختل يامنحط ياقذر يانجس،وتطالبون بمنع النسوية والله معهم حق شوفو كيف الذكور وش يسوون لعنة الله عليهم ويفكنا شرهم الكلاببب — Ātheer乄 (@ruAmaZPzdOEaHef) August 7, 2021

#القصاص_من_قاتل_روان

ما حقدت على أحد كثر ما حقدت على أهلهاااا!بنتكم كيف تزوجوها لشخص متعااااطي مجنون وما تسألوووون عنه؟كيف عااادي عندكم ترموها بهالشكل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم و فيه أمه اللي تسترت عليه أتمنى تتقاضى مع ولدها المتخلفة — ّ (@SunJanuary_) August 7, 2021

#القصاص_من_قاتل_روان

بعيدا عن كل الرويات الي قريتها بخصوص هذا الموضوع الشغله بسيطه ماتبيها صار بينكم شي مو تذبحها رجعها ل اهلها واتمنى اشد عقوبه له بنات الناس مو لعبه — Nw (@Hjzx6) August 7, 2021

#القصاص_من_قاتل_روان العتب مو عليه ولا على اهله العتب كله على اهلها فين عيونهم يوم شافوه واضح انه يا متعاطي يا مريض نفسي الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا — فبراير🌿 (@sasagha14) August 7, 2021

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