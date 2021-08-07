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القصاص من قاتل روان الغامدي.. تفاصيل جريمة قتل أشعلت الشارع السعودي

منشور 07 آب / أغسطس 2021 - 09:32
القصاص من قاتل روان الغامدي
القصاص من قاتل روان الغامدي

تصدر وسمي "#القصاص_من_قاتل_روان_الغامدي" و"#دم_روان_الغامدي" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية بتغريدات تطالب بمحاسبة قاتل روان الغامدي ومحاسبته على جريمته والذي تبين بأنه زوجها.

وكشفت التغريدات على الوسمين تفاصيل مروّعة عن جريمة قتل المغدورة روان الغامدي والتي وقعت في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

القصاص من قاتل روان الغامدي

وقال أحد المغردين المقربين من المغدورة روان بأنها متزوجة منذ أسبوع واحد فقط، وفي يوم الجريمة كانت روان برفقة زوجها في السيارة متجهان نحو منزل ذويها، وفي الطريق أقدم زوجها على ضربها لتحاول الهرب من السيارة لكنه تمكن من الإمساك بها وضربها بالحجارة حتى فارقت الحياة.

وبعدها اتصل القاتل بوالدته ليخبره بما حدث فأخبرته بأنها ستتصل بعائلتها وتخبرهم بأن ابنتهم وزجها تعرضا لحادث سير، لتتجه عائلتها تحو المستشفى حيث فوجئوا بأن جثة ابنتهم في قسم الجنايات ليكتشفوا بعدها بأن ابنتهم قتلت ولم تتعرض لحادث سير كما ذكرت والدة القاتل.

وأشار المغردون إلى أن القاتل حاول الهرب إلى البحرين ولكن قوات الأمن السعودية تمكنت من إلقاء القبض عليه.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة قاتل رواد وإيقاع أقصى العقوبات بحقه وتطبيق القصاص منه.

 

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كلمات دالة:جريمة قتلالطائفالسعوديةتويترنسوياتالقصاص من قاتل روان الغامدي

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