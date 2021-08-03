بعد اعتناقه المسيحية.. الكويتي محمد المؤمن يختار اسمًا غريبًا له

عاد اسم الإعلامي الكويتي محمد المؤمن إلى الواجهة مجددًا منذ إعلان ردته عن الدين الإسلامي واعتناقه الديانة المسيحية شهر يناير الماضي وذلك بإعلان بتخليه عن اسمه واستبداله باسم "غريب".

وكشف محمد المؤمن لمتابعيه على تطبيق "إنستغرام" بأنه قرر تغيير اسمه من محمد المؤمن إلى مواب.

ويعود آخر ظهور لمحمد المؤمن إلى مطلع شهر مارس الماضي، من خلال صورة تداولها عبر حسابه "إنستغرام"، معلقا عليها "يوم جميل" وبعد مرور نحو 5 شهور، عاد مجددا لإثارة الجدل، بعدما صدم متابعيه بتغيير اسمه.

سالفة هاشتاق #محمد_المومن



- المذيع الكويتي المهاجر خارج الكويت يعلن اعتناقه الديانة المسيحية pic.twitter.com/HipYJJixvk — سالفة الهاشتاق (@salftAltag) January 24, 2021

وكان محمد قد ظهر في مقطع فيديو يعلن فيه ردته عن الدين الإسلامي واعتناقه الديانة المسيحية وترديد مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن وروح القدس)، مضيفًا عبارة "نحن أبناء عيسى ابن مريم".

وبعدها بأيام، ظهر محمد المؤمن في مقطع فيديو آخر مرددًا كلمات غير مفهومة يمكن فهمها بصعوبة تامة: "كلمة واحدة سوف ترون أثرها في كل الأخبار.. بس تعبتونا".

وتابع المؤمن: "بس بس.. بس تعبتونا وخر بس.. أقولك وخر بس".

ولاحظ متابعون أن محمد المؤمن، ظهر بشكل غير طبيعي حيث كان يمسك رأسه وكأنه يعاني من "صداع"، أو من شيء ما.

وأضافوا أن ملامح وجهه بدت شاحبة على عكس السابق، كما أن هناك سوادًا أسفل عينيه، متسائلين عن الظروف التي مرّ بها والتي جعلته يصبح بهذا الحال.

محمد المؤمن؟

محمد المؤمن، هو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، وعمل في تقديم النشرات الإخبارية والبرامج التليفزيونية.

دخل محمد المؤمن في المجال الإعلامي مطلع عام 2005، وقدم عددًا من البرامج في قناة الرأي الكويتية.

كما قدم محمد المؤمن العديد من البرامج الجريئة في قناة «Atv» الكويتية، ويأتي على رأسها برنامج "نقطة خلاف".