القناة الخامسة المصرية تثير الجدل بسبب خطأ فادح.. "قداس عيد القيامة على صلاة التراويح"

وقعت القناة الخامسة في التلفزيون المصري بخطأ فادح وصادن تسبب لها بأزمة كبيرة وضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضها للعديد من الانتقادات.

القناة الخامسة المصرية تثير الجدل بخطأ فادح

وقع احد العاملين في القناة الخامسة المصرية في خطأ فادح وذلك خلال نقل صلاة التراويح على الهواء مباشرة، حيث وضع تعليق خاطئ، وفي التفاصيل أضاف الشخص المسؤول في نقل الصلاة تعليق مكتوب وهو "قدّاس عيد القيامة للطائفة الإنجيلية بدلاً أن يضع نقل شعائر صلاة التراويح.

وأثار هذا الخطأ جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المتابعين حيث سارعوا إلى هذه المواقع من أجل السخرية، من هذا الخطأ فيما دافع عدد كبير عن الشخص المسؤول عن الخطأ مؤكدين ان الأغلاط واردة في أي عمل، وان الشخص الذي وضع التعليق لم يتعمد هذا الخطأ..

رئيسة التلفزيون المصري تقدم اعتذارًا رسميًا عن الخطأ غير المقصود

من جانبها قدّمت رئيسة التلفزيون المصري السيدة "نائلة فاروق" اعتذارًا رسميًا عن هذا الخطأ وأكّدت بانه سيتم إحالة كافة المسؤولين عنه الى التحقيق، لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتأكد من انه لم يكن مقصودًا.

كما كشفت بانه تم ايقاف المخرج على ذمة التحقيق لحين الانتهاء ومعرفة السبب الرئيسي وراء ما حدث، بالاضافة الى رئيس التلفزون الذي بدوره أكّد ان الصورة على الشاشة صحيحة وان الشخص المسؤول عن هذه الحادثة هو المخرج ويجب عليه تحمل النتيحة.