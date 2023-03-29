فتاة مصرية ترفع الأذان لأول مرة في مدينة أمريكية

البوابة - نجحت فتاة مصرية تُدعى رنا عبد الحميد ووالدتها منى البغدادي في الحصول على تصريح رسمي يسمح لها برفع صوت الأذان خلال الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت لأول مرة في حي أستوريا بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأعربت رنا عن امتنانها وشعورها بالفخر لهذا الإنجاز "التاريخي" ورفع الأذان في شوارع أستوريا لأول مرة منذ أن هاجرت إلى هناك مع والدتها قبل 31 عامًا.

ونشرت رنا ووالدتها منى مقاطع فيديو ترصد اللحظات التي رفع فيها صوت الأذان في الحي الأمريكي وأرفقوها بعبارة: "الحمد لله صوت الأذان يُسمع الآن في شوارع أستوريا لأول مرة".