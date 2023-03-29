فتاة مصرية ترفع الأذان لأول مرة في مدينة أمريكية

البوابة - نجحت فتاة مصرية تُدعى رنا عبد الحميد ووالدتها منى البغدادي في الحصول على تصريح رسمي يسمح لها برفع صوت الأذان خلال الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت لأول مرة في حي أستوريا بمدينة نيويورك الأمريكية.
وأعربت رنا عن امتنانها وشعورها بالفخر لهذا الإنجاز "التاريخي" ورفع الأذان في شوارع أستوريا لأول مرة منذ أن هاجرت إلى هناك مع والدتها قبل 31 عامًا.
ونشرت رنا ووالدتها منى مقاطع فيديو ترصد اللحظات التي رفع فيها صوت الأذان في الحي الأمريكي وأرفقوها بعبارة: "الحمد لله صوت الأذان يُسمع الآن في شوارع أستوريا لأول مرة".
في منشور على فيسبوك، شاركت رنا سعادتها بهذا الانجاز وكتبت: "أنا مجرد فتاة مسلمة من نيويورك، ولدي ثلاثة تصاريح لرفع صوت الأذان لمساجد أستوريا، الحي الذي نشأت فيه، وهذا يعني أنك ستتمكن قريبًا من سماع النداء الجميل للصلاة أثناء السير في شوارع أستوريا".
كما أوضحت رنا أهمية الأذان لغير المسلمين، قائلة: "لمن لا يعلم، يصلي المسلمون خمس مرات في اليوم، وفي تلك الصلوات، لدينا آذان جميل للصلاة يُنادى بصوت عالٍ، كما يُعد الأذان جزءًا مهمًا من ممارستنا الدينية، وغالبًا ما يكون وجوده بمثابة حنين إلى مجتمعاتنا".
ويُعد هذا الإنجاز علامة بارزة للمجتمع المسلم الذي يعيش في الولاية الأمريكية، لأنه يُسلط الضوء على أهمية الحرية الدينية والتعددية الثقافية، فالأذان يُعد بمثابة تذكير بأنه على الرغم من الاختلافات في الثقافة والدين، يمكننا جميعًا أن نجتمع معًا ونحتفل بتنوعنا بطريقة سلمية ومحترمة".
من هي رنا عبد الحميد؟
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