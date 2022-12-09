الكرواتية إيفانا نول تصرح: الجميع يرغب بالتقاط صور معي في قطر

تواصل عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول في إثارة الجدل على الأراضي القطرية بإطلالات "فاضحة" وتصريحاتٍ نارية كشفت فيها "كواليس" تشجعها لمنتخب بلادها ومؤازرته في رحلته المونديالية.

وكشفت إيفانا نول من خلال برنامج Piers Morgan Tonight على قناة TalkTV البريطانية أن ملابسها المفعمة بالحيوية قد حظيت بترحيب واستقبال كبيرين من قبل المواطنين القطريين العاديين، وزعمت إن العائلات المكونة من أطفال سعت لالتقاط صور سيلفي معها.

وذكرت إيفانا في بداية اللقاء بأنها استفسرت حول قواعد الملابس في دولة قطر تحترم ثقافة المكان الذي تسافر لها وبأنها قامت بالاستفسار عن قواعد اللباس في هذا البلد العربي وأخبروها بأن هناك استثناءات طوال فترة كأس العالم وأن السلطات ستسمح لها بارتداء ما تريد.

أما عن ردود الأفعال حول إطلالاتها الفاضحة، قالت إيفانا نول أنها لم تتلق أي تعليقات سلبية منذ وصولها إلى دولة قطر، وبأنها فوجئت جدًا وسعيدة جدًا لتقبل القطريين لملابسها.

وأضافت: "النساء والرجال والأطفال يلتقطون الصور معي، حتى النساء القطريات بالحجاب كانوا يأتون إلي وأنا مرتدية هذا الزي".

وكانت إيفانا، عارضة الأزياء المولودة في ألمانيا وتعيش في العاصمة الكرواتية زغرب، قد حظيت بالشهرة لأول مرة بملابسها الوطنية في كأس العالم 2014 في البرازيل، وكذلك بعد أربع سنوات في روسيا.

إيفانا نول تثير الجدل في قطر

وكانت إيفانا قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب "عدم احترامها" لقطر بسبب ارتدائها ملابس فاضحة في كأس العالم.

وشوهدت إيفانا نول، والتي يطلق عليها لقب مشجعة كأس العالم 2022 الأكثر جاذبية، وهي تتجول بملابس جريئة وإطلالات فاضحة من بينها ملابس البكيني مخالفة للقواعد المحافظة للبلد الذي يستضيف البطولة.

كما شوهد إيفانا وهي تشجع منتخب بلدها من خلال حضور مباراة كأس العالم أمام المغرب مرتدية زيًا فاضحًا بألوان علم بلادها.

وكانت هيئة السياحة القطرية قد نشرت قبل كأس العالم بيانًا جاء فيه: "من المتوقع أن يظهر الزوار (رجالاً ونساءً) احتراماً للثقافة المحلية من خلال تجنب الإفراط في الكشف عن الملابس في الأماكن العامة".