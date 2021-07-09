الكشف عن تطورات الوضع الصحي لجيهان السادات

كشفت أسرة جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، عن تطورات حالتها الصحية بعد عودتها من رحلة علاج بأمريكا منذ شهرين حيث لا تزال تمر بأزمة صحية انتقلت على إثرها الى أحد المراكز الطبية.

وقال محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الأسبق، أن جيهان السادات قد أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد منذ أكثر من عام ونصف وتعالجت منه في الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبحت حالتها ووضعها الصحي مستقر.

وتابع أنها عادت بعد شفائها من الفيروس إلى مصر وأكملت العلاج في أحد المراكز الطبية المتخصصة على مدار عام ونصف، ولكن في خلال الأسبوعين الماضيين تدهورت حالتها الصحية.

وأشار إلى أن "حالتها حرجة وغير مستقرة الآن، والزيارات قد تكاد ممنوعة فهي تتعالج من مرض ما صعب وليس فيروس كورونا.. هذا المرض صعب إذا أُصيب إنسان في مرحلة متقدمة من العُمر".

يذكر أن جيهان السادات من مواليد 29 أغسطس 1933، وكانت أول سيدة أولى فى تاريخ الجمهورية المصرية التى تخرج إلى دائرة العمل العام.

تحمل جيهان السادات بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977، وماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980 ، وكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986، ثم نالت درجة الدكتوراة من كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي. ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.

وللسيدة جيهان السادات مبادرات اجتماعية ومشروعات إنمائية، فقد أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها فى المجتمع المصري في ذلك الوقت.

التقت جيهان مع أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948 وكانت في الخامسة عشرة من عمرها ووقعت جيهان في غرام السادات وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجًا ولديه 3 بنات وهم رقية وراوية وكاميليا بالفعل تزوجته جيهان في 29 مايو 1949 وذلك مبكرًا قبل أن يصبح رئيسًا للجمهورية عندما كان ضابطًا صغيرًا.

وأنجبت جيهان ثلاث بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد وهو جمال، علمًا بأنه كان متزوج من سيدة أخرى قبلها إقبال ماضي وأنجب منها ثلاث بنات قبل أن ينفصلا وهن راوية ورقية وكاميليا.

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