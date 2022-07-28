الكشف عن هوية الشقيقتين السعودتين اللتين عثر على جثتيهما في أستراليا

أعلنت شرطة سيدني في أستراليا خلال الساعات الماضية عن كشف هوية الشقيقتين السعوديتين اللتين تم العثور على جثتهما داخل منزلهما في بداية شهر يونيو الماضي

الكشف عن هوية الشقيقتين السعودتين المتوفتين في أستراليا

وكشفت شرطة سيدني في بيان رسمي نشرته على الموقع الخاص بها، إنه تم تحديد هوية الشقيقتين اللتين تم العثور على جثتهما داخل منزلها في سيندي يون 7 يونيو الماضي

وقالت الشرطة إن الشقيقتين هما أسراء عبدالله الصهلي وتبلغ من العمر 24 عامًا، وشقيقتها أمل التي تصغرها بعام واحد، وناشدت السلطات الرسمية في أستراليا كل من يعرف أي معلومات عن هاتين الشقيقتين ان يدلي بهما للشرطة لكشف ملابسات وفاتهما الغامضة

وأكدت الشرطة الأسترالية، إن المحققين لم يتمكنوا حتى هذه اللحظة من كشف ملابسات وفاة الشقيقتين الغامضة، وان وفاتهما وقعت قبل العثور على جثتيهما بفترة طويلة.

وعن هذه الحادثة الغريبة قالت إحدى المحققات اللواتي يعملن على القضية إن الوفاة قد تكون وقعت في أوائل شهر مايو، أي قبل العثور على جثتيهما بشهر واحد

وأضافت أن الشقيقتين كانتا تحرصان على العدم التواصل بشكل كبير مع الآخرين، وان الشرطة تحدثت مع بعض الأشخاص الذين على صلة بهما مناشدة أي شخص لديه معلومات عنهما ان يتواصل مع السلطات

تفاصيل وفاة الشقيقتان أمل وإسراء

كشفت السلطات في أستراليا في شهر يونيو الماضي عن العثور على جثة فتاتين سعودتين داخل شقتهما، بعد ان قام صاحب المنزل بالإبلاغ عن اختفائهما بعد عدم دفعهما للايجار

وعثر على جثة الشقيقتين أمل وإسراء داخل الشقة بعد اقتحامهما، وتبين بأنهما وصلتا إلى أستراليا قادمتان من السعودية في عام 2017، وتم ابلاغ القنصلية السعودية عن وفاتهما دون الكشف عن هويتهما أو اي تفاصيل تتعلق بوفاتهما