وفاة يوسف السيد راضي أشهر بائع فريسكا في مصر .. تميز بأناقته

حالة من الحزن خيمت على الشارع المصري بعد وفاة الشاب يوسف السيد راضي أشعر بائع فريسكا في مدينة الإسكندرية المصرية عن 32 عامًا إثر تعرضه لحادث سير تسبب بوفاته على الفور

من هو يوسف السيد راضي بائع الفريسكا الشهير في الإسكندرية؟

يعيش الشاب الراحل يوسف السيد راضي في محافظة الإسكندرية، ويعمل في بيع الفريسكا على طريقته الخاصة، حيث اشتهر بملابسه الفخمة والمرتبة، وظهر بشكل مختلف عن كافة الباعة المتجولين

عمل يوسف في مجال بيع الفريسكا منذ طفولته وذلك بعد وفاة والده، وأكمل تعليمه حيث إنه حاصل على شهادة بكالوريوس خدمة اجتماعية

واللافت أن يوسف حاصل على العديد من الشهادات المختلفة في تصميم الأزياء، كما أنه حصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 في إدارة الأعمال

عمل الشاب الراح في أكثر من مهنة، من بينها خدمة عملاء داخل أحد شركات الاتصالات، كما حرص على استكمال العمل في بيع الفريسكا وكان يحلم بأن يمتلك علامة تجارية باسمه

اتبع أسلوبه الخاص في بيع الفريسكا، حيث إنه كان يبيعها وهو مرتدي ملابس أنيقة جدًا ومميزة



وأثارت وفاة الشاب يوسف أشهر بائع فريسا حالة من الحزن الواسعة في الشارع المصري، ونعاه عدد كبير من رواد السوشال ميديا والمشاهير

ما هي الفريسكا؟

الفريسكا هي نوع من أنواع الحلوى المصرية الشهيرة والتي تنتشر بشكل خاص في الإسكندرية، وتتكون من طبقتين من بسكويت الويفر، بينهم طبقة من المكسرات.

وينتشر بيع الفريسا على شواطئ الإسكندرية، وتباع من خلال باعة متجولين.



