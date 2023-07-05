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الكشف عن هوية مغتصب الطفلة اللبنانية "لين طالب" .. وتوقيفه أمنياً

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 05 تمّوز / يوليو 2023 - 07:24
الطفلة لين طالب
الطفلة لين طالب

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفلة اللبنانية ذات الخمس سنوات "لين طالب" وذلك نتيجة الاعتداء الجنسي المتكرر عليها في حادثة تسببت بغضب شديد في الشارع اللبناني والسوشال ميديا.

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تفاصيل الكشف عن هوية مغتصب الطفلة لين طالب
 

تناقل العديد من رواد السوشال ميديا انباء تشير إلى أن القوّات الأمنيّة اللبنانية كشفت بأنها ألقت القبض على عمّ الطفلة "لين طالب" وذلك بعد الوصول الى معلومات تشير إلى انه متوّرط بالاعتداء الجنسي المتكرر عليها.
 

ولم تصدر الشرطة أي بيان رسمي حول قاتل ومغتصب الطفلة الصغيرة لكن وبحسب المعلومات الأوليّة فإن شقيق والدها وعمّها هو المتّهم الأول بهذا الشيء، فيما لم يتم تأكيد هذه الأنباء بشكل رسمي.

في المقابل شكك البعض بحقيقة هذه الأنباء مؤكدين أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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حادثة اغتصاب الطفلة اللبنانية لين طالب
 

ويشار بان قصة الطفلة لين طالب أصبحت قضيّة رأي عام وذلك بعد قيام والدتها بنقلها الى المستشفى وهي في حالة خطرة وما لبثت الى ان توفّت الطفلة وبعد اجراء الفحوص الطبية تبيّن بأنها تعرّضت لاعتداء جنسي متكرر بالإضافة الى وجود كدمات عديدة.
 

وأكدت المصادر أن الأم والأب منفصلين وأن الطفلة تعيش مع والدها وتنتقل لزيارة والدتها بين فترة وأخرى.

وعلى صعيد متصل طالب رواد السوشال ميديا بإنزال أقصى العقوبة على الجاني، مطالبين بإعدامه وعدم التستر عليه.

كلمات دالة:الطفلةلين طالباخباراغتصابقضية رأي عام

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