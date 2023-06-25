المغنية ميرنا طارق تتهم زوجها باغتصابها.. والأخير يرد

استنجدت المغنية المصرية ميرنا طارق بمتابعيها، متهمةً زوجها الملحن المصري أحمد البرازيلي بضربها واغتصابها وتهديدها بخطف طفلتهما منها.

ميرنا طارق تتهم زوجها باغتصابها

في التفاصيل، توجهت ميرنا عبر حسابها في "فيسبوك"، وشاركت منشور مطوَّل تطرقت من خلاله عما تعانيه من تعذيب وضرب واعتداء من قبل زوجها، وكتبت: "أنا ميرنا طارق وزوجي الملحن أحمد البرازيلي، بتعرض للابتزاز والتهديد من زوجي بيضـربني وبيغتصبني، وبيبتزني بحاجات معاه ومش عارفة اعمل ايه".

ولفتت طارق إلى أن زوجها حبسها في المنزل، لكنها تمكنت الهروب منه، وتابعت: "انقذوني، أنا كنت ساكتة عشان بنتي، يارت تنقذوني منه لو جرالي حاجة أنا وبنتي يبقى هو اللي عمل فيا كدة، ياريت شير كتير وصلوني لأكبر مسؤول في مصر، أنا بموت كل ثانية انقذوني أنا وبنتي".

كما نشرت مقطع فيديو آخر تؤكد فيه ذهابها إلى قسم الشرطة من أجل تقديم محضر عدم تعرض ضد زوجها، وشددت على أنها صاحبة الحساب، لافتةً إلى أنه لم يتعرض للسرقة كما يدَّعي زوجها.

وأشارت الفنانة إلى أنها وقفت ضد أهلها للزوج من البرازيلي رغم رفضهم له؛ ما أدى إلى قطيعة بينها وبينهم، لذلك السبب التزمت الصمت إزاء ما تعرضت له من تعنيف وضرب وتهديد لأكثر من 6 أشهر، إلَّا أنها لم يعد بمقدورها التحمل أكثر.

زوج ميرنا طارق يرد على هجومها

من جهته، رفض الرازيلي الرد على ادعاءات زوجته، وقال في تصريح له لأحد المواقع: "أنا عدو السوشيال ميديا ومش بحب الفضايح ولا بحب أعلق على الموضوع دا علشان خاطر بنتي اللي عندها 3 سنين".

وتابع: "وكل اللي أقدر أقول إن ربنا هو اللي هيظهر الحقيقية لو كانت هي اللي مظلومة ربنا ينصفها ولو كنت أنا اللي مظلوم ربنا ينصفني".

أعمال ميرنا طارق

ويُشار إلى ميرنا لديها أغنية واحدة بعنوان "غيارين"، أنتجها لها زوجها، حيث شكرته في ذلك الوقت عبر حسابها، وكتبت: "الحمد لله.. بعد أربع سنين مجهود وتعب تم طرح فيديو كليب غيارين ودا بفضل دعواتكم ومساندتكم ليا بإذن الله يعجبكم .. بشكر زوجي الملحن أحمد البرازيلي على تعبه معايا السنين اللي عشان يخليني أظهر بأحسن صورة وبشكر كل الناس اللي تعبت معايا في الأغنية عشان يطلعوا حاجة حلوة في الأستوديو وفي تصوير الكليب".

