الكويت تحكم قبضتها على مجتمع الشواذ .. وضبط 18 مثليًا بأوضاع مُخلة

تواصل دولة الكويت، ممثلة بالنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، إحكام قبضتها على مجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" بقراراتٍ صارمة يرافقها خطوات جادة وحملات أمنية مكثفة.

إحدى هذه الخطوات تمت أمس، حين نجحت مداهمة أمنية شنها رجال اللجنة الثلاثية المشكلة من القوى العاملة ووزارتي الداخلية والتجارة، في إسقاط 18 مثليًا يقدمون خدماتهم في غرف خاصة للزبائن في منطقة السالمية.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الكويت عن مصادر أمنية مطلعة أن عصابة الشواذ تعمل في معهد مشبوه للمساج مقابل مبالغ تراوحت بين 10 دنانير كويتي إلى 30 دينارًا (32 دولار أمريكي إلى 97 دولارًا) للساعة الواحدة.

وذكرت المصادر المطلعة أن حملة المداهمة انطلقت مساء أمس الثلاثاء بناء على توجيهات من الشيخ طلال الخالد لضرب الأوكار التي تمارس أعمالًا منافية للآداب.

ولدى وصول رجال اللجنة الثلاثية لوكر الشواذ، تبين وجود غرف نوم داخل معاهد المساج خُصصت لأغراض غير أخلاقية، وتم على أثره ضبط 18 شاذًا من جنسيات آسيوية تمهيدًا لمحاكمتهم لعدم امتلاكهم شهادة تخصص مساج، ولا يمتلكون كروت صحة.

إبعاد 3 آلاف مُتشبّه خلال 11 شهرًا

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية الكويتية إبعاد نحو 3 آلاف من "المُتشبهين بالنساء" وبعضهم متحول جنسيًا، عن البلاد، خلال الحملات الأمنية الواسعة منذ بداية العام الجاري.