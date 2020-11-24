الماركتينج الصح.. مطعم "كورونا" يلفت الأنظار في الضفة الغربية

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حظي "مطعم كورونا سندوتش" على اهتمام المارة في أحد شوارع مدينة بيت لحم في الضفة الغريبة لاسمه الغريب.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن صاحب المطعم رائد بنورة كان يعمل مرشدًا سياحيًا، لكنه خسر عمله بسبب جائحة فيروس "كورونا" وتغلب على البطالة بتحقيق أقصى فائدة ممكنة من الأزمة.

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وأطلق على مشروعه الاسم الأكثر استخدامًا على مستوى العالم في 2020 وهو فيروس "كورونا".

وحاول بنورة بذلك تغيير مشاعر الناس تجاه كلمة "كورونا" من القلق والخوف لتذكرهم بشطائره اللذيذة.

وتضم قائمة الطعام مجموعة من شطائر اللحوم تحمل أسماء مثل "سندوتش كوفيد-19" و"سلطة كورونا" التي لفتت انتباه الزبائن أكثر من غيرها.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الاثنين أنها ستبدأ العمل بالإغلاق الجزئي بدءا من نهاية الأسبوع الجاري، ولمدة أسبوعين لمواجهة فيروس "كورونا"، في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية بما فيها القدس وضواحيها وكذلك قطاع غزة".

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وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، أنه بالتشاور مع لجنة الطوارئ والأمن والمحافظين ووزارة الصحة، قررت الحكومة إغلاق جميع مرافق الحياة التجارية والخدماتية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات، ويتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا يوميًا خلال بقية أيام الأسبوعين المقبلين، في كل المحافظات لمدة 14 يومًا.

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