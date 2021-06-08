فضيحة جنسية لـ شاب وفتاة تهز الكويت داخل أحد المحال التجارية!

فضيحة جديدة هزت شوارع الكويت بعد تداول فيديو لـ شاب وفتاة داخل أحد المراكز التجارية وأمام أعين كاميرات المراقبة.

أظهر الفيديو فتاة وهي تؤدي حركات جنسية راقصة أمام شاب كان يرافقها ثم استعرضت جسدها بفستان ضيق بعد أن خلعت الجاكيت الذي كان ترتديه، ومع وصلة الرقصات خُتم الفيديو بوضع الشاب يده على جزء حساس من جسدها وسط ضحكات الأخيرة.

فيديو متداول من داخل مركز سلطان السالمية .. ! 🔥 pic.twitter.com/49A5cMjyV2 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 4, 2021

ورافق تداول الفيديو، والذي أثار غضب الشارع الكويتي، إطلاق عدة تغريدات عليه من رواد السوشال ميديا كان منها:

"شكلهم زوجين وقاعدين يتميحنون على بعض ويعتقدون أنهم في خلوة وبعيدا عن أعين الناس"...

وجاء في تغريدة أخرى: "لوين يا عرب….الأجانب ما سوها".... في حين أضاف آخر "أرخص بضاعة في المحل….وبكرا تطلع تبكي إنو تحرش بيها أو إغتصبها"...

في حين غرد أحدهم: "ولو ان المقطع ممكن يحصل في أي بلد أوروبي لكن يجب على الأقل أن نلتزم بعادات و تقاليد المكان اللذي نتواجد به"

وبالحديث عن الفضائح السابقة علق أحدهم: "من بعد سالفة الـBMW ماعاد نستغرب منهم شي".

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منذ أشهر صُدم الشارع الكويتي بفيديو أظهر شاب وفتاة يخدشان الحياء وسط النهار من دون حياء على الرغم من وجود المارة في الشارع.

وانتشر مقطع الفيديو وقتها بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي تحت هاشتاق "#بي_أم_أبيض" ضمن حملة غضب واسعة طالبت بالتدخل فورًا من قبل السلطات المسؤولة، وبالفعل ما هي إلا ساعات قليلة حتى تم تحديد هوية الشاب والفتاة اللذين يقيمان في محافظة "حولي" وإحالتهما للمحاكمة على فعلتهما.

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