ايقاف موسم الرياض يتصدر الترند السعودي .. ما القصة؟

تصدر وسم "#ايقاف_موسم_الرياض_مطلب" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 88 ألف تغريدة منذ ساعات الصباح الأولى.

وشهد الوسم انقسامًا بآراء المغردين بين مُرحب بالمطلب وضرورة إيقاف فاعليات الموسم، وبين معارضٍ له.

وأوعز المطالبون بوقف فعاليات موسم الرياض 2021 السبب الى المشاهد التي تم رصدها ضمن الفعاليات والتي اعتبروها تخالف الذوق العام ومنها الاختلاط والملابس الجريئة وغيرها.

ووجه كثير من المعلقين سهام النقد للحفلات التي تقام ضمن الموسم ومنظميه، معتبرين أنه هدر للأموال وانسلاخ عن الدين والعادات التقاليد التي ما يزال المجتمع السعودي يحتفظ بها حتى يومنا هذا.

ورأى آخرون أن تجمع الحشود الهائلة في ظل عدم انحسار خطر فيروس كورونا وما تحور عنه من سلالات جديدة ليس عملًا حكيمًا، مطالبين الجهات المعنية بضرورة وقف الفعاليات فورًا تجنبًا للعودة الى النقطة صفر فيما يتعلق بانتشار الوباء.

في المقابل، اعتبر كثيرون أن انطلاق موسم الرياض 2021 "هو خطوة جريئة من السعودية نحو فتح آفاق التطور الاجتماعي والتحرر من القيود القديمة".

ورأى البعض أن العاصمة السعودية أبهرت العالم في موسم الرياض وما يحدث من إبداع لا يستوعبه عقل بفعاليات عالمية ومهرجانات موسيقية صاخبة يشهدها ملايين الزوّار من جميع دول العالم.

وحقق موسم الرياض 2021 خلال شهر أرقامًا استثنائية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الحضور 4.5 مليون زائر، بينهم مواطنون ومقيمون وسياح من داخل السعودية وخارجها، سواء على مستوى الدول العربية أو العالمية، فيما بلغ عدد الوظائف التي وفرها أكثر من 122 ألف وظيفة، منها 37 ألف وظيفة مباشرة، و85 ألف وظيفة غير مباشرة.

وتأتي الأرقام التي حققها الموسم خلال الفترة الماضية، وفقًا لما نشره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر"، التي أوضحت أن عدد الحضور توزع بين 3.6 ملايين زائر من مدينة الرياض، و620 ألف زائر من مختلف مناطق السعودية.

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