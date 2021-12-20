شاب أردني يشتري نمرة سيارة بـ770 ألف دولار .. ومعلقون: من أين لك هذا؟

أقدم الشاب الأردني أنس الدميسي على شراء سيارة تحمل رقمًا مميزًا مقابل 550 ألف دينار أردني أي ما يعادل 770 ألف دولار أمريكي مثيرًا تساؤلات حول حجم ثروته ومصدرها.

وتمت صفقة الشراء خلال مزاد علني لأرقام لوحات السيارات المميزة أقامته إدارة الترخيص التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية خلال اليومين الماضيين.

أصغر رجل أعمال أردني (انس الدميسي) يدخل مزاد لشراء رقم مميز (10-2) بقيمه ٥٥٠ ألف دينار - شاهد النتيجة 👇👇 #الأردن pic.twitter.com/ZQ0z60RszL — Hilda Shafiq Ajeilat (@HILDAAJELAT1) December 16, 2021

وتحمل السيارة التي اشترها أنس الدميسي وهي من طراز "ستروين 2008” رقمًا يتكون من خانة واحدة 2، وترميز 10.

ووفق مواقع وزارة العدل الأردنية، شارك في المزاد 134 مزاودًا، قبل أن يرسو المزاد على الشاب أنس الدميسي، بقيمة 550 ألف دينار (ما يعادل 775 ألف دولار).

وكانت إدارة ترخيص ذكرت أن "الرقم الأحادي 2 بترميز 10، حيث يعتبر هذا الرقم الأكثر تميزًا لأنه أحادي، وأن الرقم 2 زوجي والترميز 10 زوجي وهذا يعتبر ميزة أخرى للرقم"، الأمر الذي دفعها إلى تقدير قيمة الرقم السوقية بمبلغ 200 ألف دينار.

وتسائل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مصدر ثروة الشاب أنس وكيف تمكن من دفع هذا المبلغ مقابل الحصول على سيارة صُنعت عام 2008.

وأشار المغردون الى أن الشاب أنس هو نجل عضو سابق في مجلس النواب الأردني، معربين عن استيائهم من دفع هذا المبلغ الضخم في الوقت الذي يواجه فيه الأردن أزمة اقتصادية صعبة زاد الوباء من حدتها.

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