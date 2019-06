المرأة الحديدية مُرهقة وغير مستقرة.. "ميركل" ترتجف بشدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني

لفتت المستشارة الألمانية "إنجيلا ميركل" أنظار العامة ووسائل الإعلام إليها حين رجفت بشكل "غريب" أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" في المستشارية الاتحادية الألمانية في العاصمة برلين أمس الثلاثاء.

ورصدت عدسات الكاميرا "ميركل" وهي تقف الى جانب "زيلينسكي" على منصة، ريثما يؤدى النشيد الوطني للبلدين، لكن المستشارة الألمانية، شبكت يديها بشكل مفاجئ وظلت ترتعش لمدة تقارب خمسين ثانية.

German Chancellor Angela Merkel appeared unsteady and was visibly shaking as she greeted the new Ukrainian leader in the hot sun in Berlin.



She later laughed it off, saying that she clearly hadn't drunk enough water.