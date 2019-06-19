المرأة الحديدية مُرهقة وغير مستقرة.. "ميركل" ترتجف بشدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني

منشور 19 حزيران / يونيو 2019 - 05:02
"ميركل" الى جانب "زيلينسكي"
"ميركل" الى جانب "زيلينسكي"

لفتت المستشارة الألمانية "إنجيلا ميركل" أنظار العامة ووسائل الإعلام إليها حين رجفت بشكل "غريب" أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" في المستشارية الاتحادية الألمانية في العاصمة برلين أمس الثلاثاء.

ورصدت عدسات الكاميرا "ميركل" وهي تقف الى جانب "زيلينسكي" على منصة، ريثما يؤدى النشيد الوطني للبلدين، لكن المستشارة الألمانية، شبكت يديها بشكل مفاجئ وظلت ترتعش لمدة تقارب خمسين ثانية.

وتماسكت المستشارة الألمانية للحظة، وهي ترتعش على المنصة، لكنها حرصت على الوقوف بثبات، ثم واصلت نشاطها البروتوكولي، بشكل طبيعي.

وأوضحت ميركل، في مؤتمر صحفي، أنها شربت 3 أكواب على الأقل من الماء، مؤكدة أنها في صحة جيدة، ولافتة الى أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها.

يذكر أن الرئيس الأوكراني وصل إلى ألمانيا في زيارة ليوم واحد التقى خلالها بالمستشارة الألمانية لبحث آفاق جديدة بين البلدين.

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كلمات دالة:إنجيلا ميركلألماينابرلينالمستشارة الألمانية

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