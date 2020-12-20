المصري رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" يظفر بلقب مستر أولمبيا 2020 لأول مرة (صور)

توّج يوم أمس الـ19 من ديسمبر لاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بلقب مستر أولمبيا 2020 على خشبة مسرح أورانج كاونتي للمؤتمرات في أورلاندو، وحصل على جائزة بقيمة 400 ألف دولار، متغلبًا على فيل هيث الفائز بسبعة ألقاب مستر أولمبيا.

وكان اللاعب المصري رامي ممدوح السبيعي قد خاض المنافسة في البطولة العالمية مستر أولمبيا للوزن المفتوح لـ7 مرات بما في ذلك عرض هذا العام، وكان أدنى ترتيب له في ظهوره الأول عام 2013 حيث حصل وقتها على المركز الثامن، في حين أنه حصل على المركز الثاني خلال مشاركته في البطولة عام 2017.

وبهذا الفوز أصبح بيج رامي الذي يبلع من العمر 36 عامًا اللاعب السادس عشر الذي يفوز بلقب مستر أولمبيا منذ بداية المسابقة في عام 1965 وأول مصري يحقق لقب عالمي في مجال لعبة كمال الأجسام.

الجدير بالذكر أن بيج رامي أحرز المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" التي أقيمت في البرازيل عام 2015 بحضور الممثل الأمريكي الشهير آرنولد شوارزنيغر.

للمزيد من قسم اختيار محرر اقرأ أيضًا: