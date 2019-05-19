المغنية السعودية روتانا طرابزوني تتجرأ على المحرمات وتقرأ القرآن خلال وصلة رقص

أثارت المغنية السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية روتانا طرابزوني، جدلًا واسعًا في الشارع السعودي بعد ظهورها في مقطع فيديو، تقدم وصلة رقص، وتختتمها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

وظهرت طرابزوني في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص بملابس فاضحة وتقرأ سورة الفاتحة، على خشبة مسرح فورم في أمريكا.

وكان الشعب السعودي قد عرف طرابزوني عام 2013 بأغنيتها الداعمة لقيادة المرأة السعودية السيارة.

وتم تداول المقطع الجديد على نطاق واسع، وما زاد من استنكاره تقديمها الأغنية في شهر رمضان المبارك، في حين سخر معلقون مما فعلته.

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فيما قال بعض المغردين بأن طرابزوني ليست سعودية، إذ نسبها عدد منهم إلى الجنسية التركية، في حين أشار آخرون إلى أصولها اللبنانية.

والواقع أن طرابزوني شابة سعودية من مواليد الظهران، وتلقَّت تعليمها في السعودية، وعملت فترةً في شركة أرامكو، قبل أن تختار الإقامة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وتحترف الغناء.

​كما شاركت في تجربة تمثيلية أدت خلالها دور البطولة بالفيلم الروائي القصير "بنت المطربة"، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات.

​ودعمت طرابزوني قضايا المرأة، ومن لبرزها قيادة السيدة السعودية للسيارات، وقدمت أغنية باللغة الإنجليزية لعدم قيادة المرأة في 2015.

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كذلك، شاركت طرابزوني في تجربة تمثيلية، حيث أدت دور البطولة في الفيلم الروائي القصير "بنت المطربة"، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات الميلادية.

وقالت طرابزوني في مقابلة تلفزيونية على قناة "بي بي سي": إنها فخورة بأنها سعودية، لكنها لا تنكر تمردها على الواقع الاجتماعي .

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