الملكة رانيا تزين غلاف مجلة هاربر بازار لشهر يونيو 2023.. شاهدوا جمالها

البوابة - احتفلت مجلة "هاربر بازار - Harper's BAZAAR" بنسختها العربية، بـ15 شخصية نسائية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عددها الصادر لشهر يونيو 2023، وجاءت الملكة رانيا في مقدمتهن.

ورفعت مجلة "هاربر بازار-Harper’s Bazaar Arabia" الستار عن غلافها الجديد لشهر يونيو الجاري بصورة مميزة لـ الملكة رانيا، والتي اختارت أن تتألق بإطلالة عصرية وديناميكية تتناسب مع شخصيتها القيادية.

وتميّزت إطلالة الملكة رانيا على غلاف المجلة العالمية ببساطتها ورقيها، واعتمادها اللونين الأبيض والأسود الذي يتناغم بشكل مثالي مع قوامها الرشيق، وعدم تكلّفها في المكياج وتسريحات الشعر.

الملكة رانيا

لا تحتاج الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن، إلى التعريف، فهي مدافعة دولية عن حقوق الإنسان ومدافعة قوية عن أطفال العالم، ويركز عملها على الحوار بين الثقافات والتعليم وتمكين المرأة وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

أكملت أيقونة الطراز الملكي وأم لأربعة أطفال درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1991 واستمرت في تطوير حياتها المهنية في مجال البنوك وتكنولوجيا المعلومات قبل أن تنضم للعائلة المالكة الأردنية في عام 1993.

بالإضافة إلى عملها المتنوع الجهود الإنسانية والمساهمات متعددة القطاعات، وجهودها لتحدي الصور النمطية السائدة حول الثقافات العربية والإسلامية وتعزيز التفاهم والقبول بين الناس من جميع الأديان والخلفيات قد أكسبتها اعترافًا عالميًا.

15 من أشهر الشخصيات النسائية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كما ضمّت مجموعة "هاربر بازار" للشخصيات النسائية البارزة 14 سيدة تألقن في مجالات مختلفة، نذكر 3 منهن:

نادين لبكي: الممثلة والمخرجة والمنتجة اللبنانية

زها حديد: مهندسة معمارية عراقية بريطانية

جورجينا رزق: عارضة أزياء وممثلة لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان 1970 وملكة جمال الكون 1971

وذكرت المجلة بأنها قررت الاحتفال بـ الشخصيات النسائية الخمس من خلال عدد يونيو 2023 لمجلة Harper’s Bazaar Arabia

وأشارت المجلة إلى أن الاختيار وقع على هذه الشخصيات الخمس باعتبارها "الأكثر شهرة" و"الأكثر تأثيرًا".

كما ذكرت المجلة إلى أن السيدات الخمس نجحن في أخذ زمام المبادرة بخطى واسعة، وتركن أثرًا كبيرًا في مجالات عدة ومنها التاريخ والسياسة والفن والثقافة.

ولمعرفة باقي الشخصيات النسائية في قائمة هاربر بازار-Harper’s Bazaar Arabia، يمكنكم النقر هنا: