الملكة رانيا تستعد للقاء شبيهتها الإسبانية.. من ستبدو أجمل؟

البوابة - أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملكة رانيا سترافق زوجها ملك الأردن عبدالله الثاني خلال زيارته الرسمية إلى إسبانيا، والتي بدأها اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، والتي يلتقيان خلالها أفراد العائلة المالكة الإسبانية.

ويترقب عشاق الأحداث الملكية لمتابعة تفاصيل اللقاء الذي سيجمع الملكة رانيا بالملكة ليتيزيا، زوجة ملك إسبانيا فيلب السادس، خاصة أولئك المهتمين بعالم الموضة والأزياء باعتبار أن الملكتين تعدان أيقونتان بارزتان في عالم الموضة والأزياء.

ومن المتوقع أن تصطحب الملكة ليتيزيا ضيفتها الملكة رانيا خلال زيارتها الرسمية إلى المتحف الوطني في قصر مدريد في مناسبة ستجذب الكثير من أنظار الكثيرين حول العالم.

وكانت اللقاءات التي جمعت الملكة رانيا بملكة إسبانيا ليتيزا على مر السنوات الماضية قد حظيت باهتمام الكثيرين، خاصة وأن الملكتين تمتلكان ملامح وجه متشابهة وقامة جسدٍ ممشوقة.

كما عُرفت الملكتان بذوقهنّ الرفيع واختيار ملابسهنّ بدقة شديدة سواء في المناسبات المحلية أو الزيارات الرسمية، فالملكة رانيا تتميّز دومًا باختياراتها المتنوعة والقصات الجديدة والأزياء النابضة بالحياة، فيما عُرفت الملكة ليتيزيا باختيارتها الكلاسيكية والبدلات الرسمية الأنيقة والفساتين الكلاسيكية القصيرة.

أما على صعيد الشعر والمكياج، تحرص كلتا الملكتين على اعتماد مكياج ترابي كلاسيكي يبرز ملامح وجههن الناعم مع تسريحات شعر بسيطة تليق بخصلات شعرهن ذات اللون العسلي اللامع.

من فيهن ستحظى بالإطلالة الأفضل؟ الملكة رانيا أم الملكة ليتيزيا؟