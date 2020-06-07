بعد يوم من افتتاحه.. ملكة هولندا تصل إلى متحف لاهاي للفنون على دراجة هوائية

وصلت ملكة هولندا "ماكسيما" على دراجة هوائية لزيارة متحف لاهاي للفنون في لاهاي الذي أعيد افتتاحه يوم الاثنين الماضي، حيث تم إغلاقه لمدة 11 أسبوعًا وسط وباء "كورونا" المُستجد.

وأطلت الملكة "ماكسيما" بملابس صيفية مبهجة أثناء ركوبها الدراجة الهوائية.

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وظهرت الملكة وهي تبتسم بقميص كتان فضفاض بأزرار وبنطلون أصفر مطابق بنفس لون القميص.

واستكملت ملكة هولندا إطلالتها الجذابة بحزام جلد بني على خصرها، كما كانت ترتدي نظارة شمسية داكنة كبيرة الحجم وأقراط صفراء دائرية، فيما تم طلاء أظافر ماكسيما باللون الأحمر الفاتح، بينما تركت خصلات شعرها الأصفر فضفاضة على كتفيها.

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وحملت الملكة حقيبة يد من الجلد المموه مع سوار ذهبي معقد وحلقة ذهبية مطابقة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد بدت ماكسيما مرتاحة فى ركوب الدراجات بطول مسار الدراجات على الطريق، وابتسمت للمصورين وهى تشق طريقها عبر المدينة إلى المتحف.

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يذكر أن هولندا أعادت فتح بعض المؤسسات الثقافية بعد تسجيل انخفاض في أرقام الوفيات بسبب COVID-19 لأكثر من شهر، كما عادت المطاعم والمقاهي والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والمتاحف ودور السينما مع تدابير تباعد اجتماعي.