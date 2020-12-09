الملكة رانيا تودع 2020.. وهذا ما افتقدته في هذا العام الاستثنائي

نشرت زوجة العاهل الأردني الملكة رانيا صورة جديدة لها برفقة عائلتها عبر ‏صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة انتهاء العالم الحالي واقتراب العام ‏الجديد 2021.

وأرفقت الملكة الصورة بعبارات ودعت من خلالها عام 2020 بكل ما حمله من تفاصيل وأحداث استثنائية لم يشهدها العالم من قبل.

وقالت في تعليق لها على الصور: نودع عامًا آخر حمل لنا ظروفًا غير عادية، وبالرغم من أننا ابتعدنا قليلًا عن عائلاتنا وأحبتنا، إلا أن محبتهم لدينا أكبر. مع نهاية هذه السنة نتمنى لكم ولجميع من في قلوبكم كل العافية والخير".

وبدا واضحًا من تعليق الملكة رانيا على الصورة افتقادها للتجمعات العائلة والأصدقاء في ظل ما فرضته جائحة "كورونا" من تباعدٍ اجتماعي وقيود مشددة على السفر والأفعال اليومية التي تمارسها الشعوب حول العالم.

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وحرصت الملكة في صورتها الجديدة أن تكون برفقة العاهل الأردني عبدالله الثاني وأسرتها الصغيرة المؤلفة من الأمير حسين وهاشم والأميرتين إيمان وراية.

وكانت الملكة رانيا قد هنأت السبت المتطوعين في يومهم الدولي وذلك في تغريدة عبر موقع التدوين "تويتر" جاء فيها: "مهما كانت الظروف التي يمر بها العالم، نجد دائما من يبادر لمساعدة من حوله بمحبة. في اليوم الدولي للمتطوعين نحييكم جميعا، فأنتم قوة لا يستهان بطيب أثرها".

يذكر أن إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن ارتفع إلى 244,069، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 48,920 حالة. (وفق وزارة الصحة الأردنية)

وسجل الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية، 60 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3116 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 154 حالة، فيما غادرت 228 حالة بعد شفائها.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا 1684 حالة، منها 403 حالات على أسرة العناية الحثيثة.

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