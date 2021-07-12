الملياردير البريطاني "ريتشارد برانسون" يصل إلى الفضاء في سفينته الخاصة

أنهى الملياردير البريطاني "ريتشارد برانسون" قبل ساعات رحلته الخاصة والاستثنائية إلى الفضاء على متن سفينة صاروخية مُجنحة في أجرأ مغامرة له حتى الآن متغلبًا على زميله الملياردير "جيف بيزوس".

ووصل "برانسون" (71 عامًا) وخمسة من زملائه في شركة "فيرجن غالاكتيك" الفضائية إلى ارتفاع حوالي 53 ميلًا (88 كيلومترًا) فوق صحراء نيو مكسيكو لتجربة انعدام الوزن لمدة ثلاث إلى أربع دقائق ثم عاد بأمان إلى هبوط المدرج على اليابسة.

وبعد رحلة العودة إلى الوطن على متن طائرة الفضاء البيضاء الأنيقة المسماة Unity قال "برانسون": "الأمر برمته، كان مجرد سحر".

وأصبح "برانسون" أول شخص ينطلق في سفينة الفضاء الخاصة به، سابقًا "بيزوس" بتسعة أيام. كما أصبح ثاني سبعيني يذهب إلى الفضاء بعد رائد الفضاء "جون جلين" الذي طار على المكوك في سن 77 من عمره في عام 1998.

ومع حوالي 500 شخص يشاهدون الحدث الاستثنائي، بما في ذلك عائلة برانسون، أقلعت طائرة ذات جسم مزدوج مع الوحدة المرفقة تحتها في المرحلة الأولى من الرحلة.

ثم انفصلت الوحدة عن السفينة الأم على ارتفاع حوالي 8 1/2 ميل (13 كيلومترًا) وأطلقت محركها، ووصلت سرعة الصوت إلى أكثر من 3 ماخ ، أو ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، حيث اخترقت حافة الفضاء.

وهتف المتفرجون وقفزوا في الهواء واحتضنوا عندما هبطت الطائرة الصاروخية فيما ركض "برانسون" عندما خرج على المدرج نحو عائلته، ثم عانق يعانق زوجته وأطفاله وحمل أحفاده الثلاثة بين ذراعيه.

وأعرب "برانسون" عن أمله في إطلاق قطاع السياحة الفضائية الناشئ، وأن يكون أول ملياردير يصل إلى الفضاء بواسطة مركبة تابعة لشركته الفضائية الخاصة، وكانت مهمة برانسون الرئيسية خلال الرحلة اختبار وتقييم هذه التجربة التي سيعيشها الزبائن المستقبليون.