فضيحة "البيدوفيلي أحمد" تتصدر الترند في السعودية.. لمسات وألفاظ جنسية مع أطفال

تصدر وسم "#البيدوفيلي_أحمد" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد تدول فضيحة شاب يدعى أحمد وهي يتحرش جنسيًا بالأطفال خلال بث مباشر.

وبحسب مقطع المتداول عبر وسم "#البيدوفيلي_أحمد" فقد جلس الشاب أحمد برفقة مجموعة من الأطفال أمام كاميرا هاتفه الخاص خلال بث مباشر على تطبيق "إنستغرام" وبدأ بالتحرش بالأطفال وملامسة أجزاء حساسة من جسدهم.

وفي الوقت الذي تم فيه حجب وجه الطفل الجالس في حُضن أحمد، بدأ الطفل بقول كلمات إباحية وبأن أحمد يقوم بلمسه من أعضاءه التناسلية وسط ضحكات بقية الأطفال.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من توقيت تصوير الفيديو، إلا أن المغردين على موقع التدوين "تويتر" ذكروا بأن الشاب الذي ظهر في الفيديو يدعى "أحمد الشمري" ويبلغ من العمر 21 عامًا ويسكن في منطقة حايل/النقرة.

أخجل اشاركم أرض تحمل هذه الفئة من العاهات #البيدوفيلي_احمد pic.twitter.com/cNR0Jx8tGZ — ⏃ (@ltkyx) July 11, 2021

حرام طفل يسمع الالفاظ القذره هاذي ويصير عادي عنده يقولها إيش ذنب الطفل يكون ببيئه قذره ويعاملونه بالتصرفات والكلام القذر هذا ؟ صغير العقل إلي معه يشجعه ويعيد الكلام ويىًحرش بالطفل بطريقه بشعه وقفوا تطلعون قرفكم على الاطفال ! أتمنى من كل قلبي يتم القبض عليه

#البيدوفيلي_احمد pic.twitter.com/vAEuZZjPrI — نُوره (@4rivir) July 11, 2021

وطالب المغردون عبر الوسم ذاته بالقبض على المتحرش أحمد واتهموه بـ"البيدوفيليا" وهو مرض اشتهاء الأطفال والميول الجنسي الشاذ نحو الأطفال من كلا الجنسين (ذكور وإناث).

وطالب المغردون من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية بضروة التدخل ومحاسبة أحمد الشمري على فعله الشنيع كي يكون عبرة لغيرة وتوفير الحماية اللازمة للأطفال الذين ظهروا في الفيديو برفقته.

#البيدوفيلي_احمد



الطفل وش ذنبه يكون ببيئه عالمها قدْر!! ويعلمونه بالتصرفات ذي؟ ممكن نفهم الى متى بتطلع لنا ذي الكائنات الي لاتعليق !!

شاركواااا🛑🛑🛑 pic.twitter.com/IICYt1XPBC — Muktayibh ||♀ (@4iui___) July 11, 2021

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وسخطهم مما بات يعرض على منصات التواصل الاجتماعي في ظل غياب رقابة الأهل وانعدام العقوبة من الجهات المعنية.