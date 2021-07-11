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فضيحة "البيدوفيلي أحمد" تتصدر الترند في السعودية.. لمسات وألفاظ جنسية مع أطفال

منشور 11 تمّوز / يوليو 2021 - 09:07
البيدوفيلي أحمد

تصدر وسم "#البيدوفيلي_أحمد" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد تدول فضيحة شاب يدعى أحمد وهي يتحرش جنسيًا بالأطفال خلال بث مباشر.

وبحسب مقطع المتداول عبر وسم "#البيدوفيلي_أحمد" فقد جلس الشاب أحمد برفقة مجموعة من الأطفال أمام كاميرا هاتفه الخاص خلال بث مباشر على تطبيق "إنستغرام" وبدأ بالتحرش بالأطفال وملامسة أجزاء حساسة من جسدهم.

وفي الوقت الذي تم فيه حجب وجه الطفل الجالس في حُضن أحمد، بدأ الطفل بقول كلمات إباحية وبأن أحمد يقوم بلمسه من أعضاءه التناسلية وسط ضحكات بقية الأطفال.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من توقيت تصوير الفيديو، إلا أن المغردين على موقع التدوين "تويتر" ذكروا بأن الشاب الذي ظهر في الفيديو يدعى "أحمد الشمري" ويبلغ من العمر 21 عامًا ويسكن في منطقة حايل/النقرة.

 

وطالب المغردون عبر الوسم ذاته بالقبض على المتحرش أحمد واتهموه بـ"البيدوفيليا" وهو مرض اشتهاء الأطفال والميول الجنسي الشاذ نحو الأطفال من كلا الجنسين (ذكور وإناث).

وطالب المغردون من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية بضروة التدخل ومحاسبة أحمد الشمري على فعله الشنيع كي يكون عبرة لغيرة وتوفير الحماية اللازمة للأطفال الذين ظهروا في الفيديو برفقته.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم وسخطهم مما بات يعرض على منصات التواصل الاجتماعي في ظل غياب رقابة الأهل وانعدام العقوبة من الجهات المعنية. 

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كلمات دالة:البيدوفيلي أحمدأحمد الشمريالسعوديةتويترالمملكة العربية السعوديةتحرش جنسيألفاظ نابية

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