الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم تخطف الأنظار بافتتاح معرض "آيكونز"

لفتت ابنة حاكم دبي الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الأنظار لها خلال افتتاحها "معرض آيكونز-Icons Exhibition" بحضور العديد من مصممات الأزياء من دولة الإمارات والخليج العربي.

وتعد الشيخة مهرة هي ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من زوجته اليونانية "زيو غريغروياكوس".

وأطلّت الشيخة مهرة بعباءة فاخرة مكوّنة من قطعتين جاءت باللون الأبيض، فيما اكتفت بوضع شالها الأبيض على كتفيها، واكتفت بإسدال شعرها الطويل المتوج على كتفيها فيما رفعته من الأمام بطريقة بسيطة.

وحرصت الشيخة لطيفة على التقاط صورًا تذكارية مع المصممات الإماراتيات والخليجيات بالإضافة إلى عدد من مشاهير السوشال ميديا والفاشنستات العربيات.

كما استضاف المعرض نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية نهى نبيل والشقيقتان السعوديتان أماني وإيناس الحنطي.

معرض آيكونز - Icons Exhibition

معرض آيكونز هو حدث فريد من نوعه يقام في دبي، لعرض أحدث منتجات الموضة والأزياء للنساء والأطفال حيث يتم اختيار العارضين بعناية من حيث الجودة والسمعة.

وكان المعرض يستضيف في نسخه السابقة أكثر من 300 زائر يوميًا ولكن في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضها فيروس "كورونا" فمن المتوقع أن يكون عدد الزائرات أقل بكثير.

ويتم اختيار تاريخ الحدث خصيصًا لعرض المنتجات التجارية لمجموعات التسوق الصيفية.