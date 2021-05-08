الموت يخطف الحارس السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي

تم الإعلان خلال الساعات الماضية عن وفاة الحارس كريستوف ريفو عن 49 عامًا، وهو أحد الحراس الذين لعبوا لصفوف نادي لوهافر ورين وتولوز وأيضًا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرّح نادي لوهافر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: "غادرنا رجل غير عادي وترك النادي يتيمًا من أحد أبرز لاعبيه..كل مشاعرنا وأفكارنا مع عائلته وولديه".

كما أعرب نادي باريس سان جيرمان عن حزنه العميق على فراق الحارس الراحل وذلك من خلال تقديم التعازي من خلال المنصات الرسمية للنادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

C’est avec une profonde tristesse que le Paris Saint-Germain a appris le décès de son ancien gardien de but Christophe Revault.



À sa famille, à ses proches, le Club présente ses plus sincères condoléances. 🙏 pic.twitter.com/MWCLT9RHAH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2021

ولد ريفو في منطقة باريس واكتشف لوهافر موهبته باكرا خلال مباراة للفئات العمرية للشبان في عام 1998، فانتقل إلى مركز تدريب عميد الأندية الفرنسية قبل أن يفرض نفسه في الفريق الأول في الـ "ليغ1" ويصبح معشوق الجماهير.

وفي صيف 1997، انضم إلى سان جيرمان لخلافة حارسه برنار لاما، فلم تكن مهمته سهلة خصوصا بعد الخسارة 1-5 أمام بايرن ميونيخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما انعكس على ثقته بنفسه وحطم آماله بالانضمام إلى المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم 1998.

اعتزل كرة القدم عام 2010 في سن الـ 38 عاما بعد مسيرة خاض خلالها حوالي 450 مباراة، وظل في أروقة النادي النورماندي كاداري ومدير رياضي ومكتشف للمواهب، كما جلس على مقاعد المدربين في عدة مناسبات.

للمزيد من اختيار المحرر اقرأ أيضًا: