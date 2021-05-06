ما حقيقة وفاة مشهور "سناب شات" السعودي مشعل الخالدي؟

تصدر وسم #مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية خلال الساعات الماضية.

وتنوعت تغريدات المعلقين بين مترحم على مشعل الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة وبين مشكك في حقيقة وفاته.

#مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله

يارب أرحم من أستوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم أرحمه وأغفر له وأجمعنا به في جنتك 🖤 . pic.twitter.com/ytfiuwcKiP — صدقه لـ مشعل المطيري (@mm_x53) May 6, 2021

في حين أشار عدد من المغردين الى أن مشعل هو من يقوم بطرح الهاشتاغ على "تويتر" بهدف كسب المزيد من المشاهدات على حسابه عبر تطبيق "سناب شات" ويشغل حديث المغردين لأيام.

#مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله

كل ما احترق كرت مشهور طلع على نفسه اشاعه هاشتاق ب١٢٠ ريال ذكروني بايام البلاك بيري يرسلون (صاحب الجوال مات ادعوله يا اخوان بالرحمه مات في حادث)😅😂 — ހވޱ X (@0011SaOd) May 6, 2021

#مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله طبعاً مشعل مامات بس مطلع على نفسه اشاعة



وللي مايعرفة هذا وصفه pic.twitter.com/OBOfzN70CT — مُ ⚠️ (@6o400) May 6, 2021

وفي ذات الوقت أشار عدد من المغردين الى أن المقصود في الهاشتاغ شخص آخر يحمل نفس اسم وكنية مشعل زوج أميرة الناصر.

ذي حركه عشان نروح نشوف الاستوري يرفع المشاهدات بالله لا احد يروح خلوه يموت صدق #مشعل_الخالدي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/PFtCEGVuzt — Najam (@Najam18787716) May 6, 2021

وكان مشعل الخالدي وزوجته أميرة قد أثارا الجدل قبل أسابيع بعد ظهور الأخيرة في مقطع فيديوو وهي تُقبّل قدم زوجها لإيقاظه من النوم، في مشهد لم يعجب المتابعين على الإطلاق ووصفوه بالمقزز.

وانتقد متابعون سعوديون تصرفات مشعل وزوجته أميرة، وعرْض حياتهما الخاصة بهذا الشكل أمام الناس، واتهموهما بافتعال إثارة الجدل وخداع الجمهور.

وجاء في تعليقات المتابعين: "بعدين تطلع تبكي وتقول معنفة ويضربني كفاية قرف مقززين مو طبيعي أكثر ثنين مستفزين بالسوشال"، في إشارة الى مقطع الفيديو الذي اشكت فيه تعرضها للتعنيف على يد مشعل وهو ما دفعها لطلب الطلاق قبل أن تعود له مؤخرًا في حفل زفاف جديد.

وفي تعليق آخر: "الحب الي الله يحرمنا منه كل هذا شوو وعرض عشان المشاهدات ولا همه ما يطيقون بعض ما في رجال يطلع يسب حرمته بالسناب وبعد كذا يرجعلها”.

وفاجأت مشهورة سناب شات السعودية أميرة الناصر مؤخرًا، الجمهور بعودتها لطليقها مشعل الخالدي.

ونشرت الناصر مقطع فيديو ظهر فيه طليقها الخالدي، وهو يرتدي ملابس خاصة بالمنزل، وهي تؤدي أغنية "كدا يا قلبي" وتُقبّله وتنظر إليه.

وأثار مقطع الفيديو انتقادات واسعة بين المتابعين، الذين عبّروا عن رفضهم لمشاركة أميرة وزوجها مثل هذه اللحظات الخاصة، كما انتقدوا -أيضًا- ما حدث بينهما من مشاكل وصفوها بالمسرحية، من أجل كسب المشاهدات.

وأتى هذا بعد فترة قصيرة من خروج أميرة الناصر، بدون غطاء الرأس (الحجاب)، وذلك في مقطع فيديو قصير، أعلنت فيه تخليها عن ارتدائه، معتبرة أنه كان يظلمها ويظهرها أكبر من سنها، حيث قالت حينها: "الحجاب كان يظهرني وكأنني عجوز… وبعدما انفصلت عن مشعل الخالدي… أريد أن أعيش حياتي”.

ليخرج زوجها عقب ذلك باكيًا عبر أحد حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن كرامته التي جُرحت جراء ما أقدمت عليه، إذ قال: "حسبي الله عليكِ يا أميرة… نزلتي رأسي الأرض… لتحصدي الشهرة والعديد من المتابعين… أرفض الشهرة وتوثيق حسابي إن كان هذا على حساب كرامتي".

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