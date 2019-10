الموت يغيّب شقيق الإعلامية الأردنية علا الفارس بعد صراع مع المرض

انتقل الى رحمه الله تعالى قبل قليل اخي ناصر تحسين الفارس ...له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى .. اللهم عوضه شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته ، اللهم انزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن اللهم لا اعتراض

