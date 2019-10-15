الموت يغيّب شقيق الإعلامية الأردنية علا الفارس بعد صراع مع المرض

تفاعل الجمهور العربي يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر محزن، وهو وفاة الشاب ناصر تحسين الفارس شقيق الإعلامية الأردنية الشهيرة علا الفارس، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان بحسب ما ذكره عدد من أصدقائه والمقربين على صفحاتهم الشخصية.

ونعت جهات رسمية فلسطينية شقيق الإعلامية علا الفارس، من بينهم الحكومة الفلسطينية التي تقدمت بخالص مشاعر العزاء والمواساة لأهل المتوفى، وأيضًا حركة فتح من خلال متحدثها الرسمي منير الجاغوب والذي كتب قائلًا: " تنعى حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ابنها الأخ ناصر تحسين الفارس الذي انتقل للرفيق الأعلى مساء اليوم اثر مرض عضال الم به انا لله وانا اليه راجعون".

وكتبت علا الفارس عبرحساباتها على مواقع التواصل: "انتقل الى رحمته تعالى قبل قليل شقيقي ناصر تحسين الفارس..له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باجل مسمى..الله عوضه شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته، اللهم انزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن".

وبحسب ما ذكرته عدة مواقع، سيوارى جثمان المرحوم يوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر من المسجد القديم إلى مقبرة وادي الباذان وتقبل التعازي في منزل والد الفقيد في وادي الباذان للرجال والنساء.

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