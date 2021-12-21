الموت يفجع المعلق الرياضي عصام الشوالي

كشف المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي عبر حسابه على موقع تويتر عن خبر وفاة والده في الساعات الأولى في من صباح يوم الإثنين، وكتب قائلًا: “الله أكبر، الله أكبر..رحم الله والدي العزيز..إنا لله وإنا إليه راجعون".

الله أكبر ، الله أكبر



رحم الله والدي العزيز 😢



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ — ℑ𝔰𝔰𝔞𝔪 ℭ𝔥𝔞𝔬𝔲𝔞𝔩𝔦 (@Chaouali1970) December 20, 2021

وعلى إثر هذا الظرف الذي مر به عصام الشوالي، غاب عن التعليق على مباريات المرحلة الأخيرة من بطولة كأس العرب، حيث أنه سافر إلى تونس وكان برفقة والده في رحلة علاجه الأخيرة، كما كان من المقرر أن يعلق الشوالي على مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

ويعتبر الشوالي من أشهر المعلقين الرياضين، حيث سبق وعلق على العديد من المباريات الكبرى أبرزها نهائي القرن الأفريقي الذي جمع الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي وانتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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