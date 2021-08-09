الموديل السعودية جوجو تتزوج من شاب يهودي.. العريس لم ينسَ ارتداء قبعته المتطرفة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعروس قيل بأنها لموديل سعودية تدعى "جوجو" والتي تزوجت من شاب أمريكي بزواجٍ مدني، وهي الطريقة المتبعة في أمريكا والتي لا تعتمد على دين، ويلجأ إليها بعض الأشخاص في حال كانوا من ديانات مختلفة.

وأثارت صور زفاف الموديل جوجو من حبيبها الأمريكي صدمة في الشارع السعودي الذي ظهر في الصور وهو يرتدي القبعة الخاصة باليهود المتطرفين والتي يطلق عليها اسم "الكيباه" أو "الكبه" وهذا يعني أن زوجها الأمريكي يتبع الديانة الأمريكية.

وكانت جوجو قد أعلنت ارتباطها بخطيبها شهر يناير 2020 بعد علاقة حب استمرت أشهر حيث وصفته بـ"توأم روحها"، بحسب ما نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

ونشرت السعودية جوجو صورًا من جلسة التصوير لحفل الزفاف والتي كانت على أحد الشواطئ الأمريكية حيث ارتدت فستانًا أبيض بأكتاف منسدلة واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وإكسسوار لامع على رأسها بدلًا من التاج.

في حين اعتمد العريس الأمريكي اليهودي بدلة رسمية باللون الرمادي ولم ينسَ وضع قبعته التي تدل على تدينه وتطرفه.

وبعدها انتشرت صور حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثاره، لا سيما أنها تزوجت على الطريقة المدنية؛ ما يعني أن عريسها بقي على ديانته ولم يغيرها من أجل الارتباط الشرعي.

وتعرضت جوجو لهجوم كبير بسبب زواجها من شخص يهودي، معتبرين ان هذا الزواج غير شرعي حيث أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، سواء أكان كتابيًا كاليهود والنصارى، أم كان مشركًا، أم كان ملحدًا لا دين له، مستدلًا بالآية القرآنية: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم".

الكيباه أو الكبه

يرتدي معظم الرجال اليهود المتطرفين قبعة الكيباه ونادرًا ما ترتديها النساء اليهوديات، ويعتبر ارتداء هذه القبعة الصغيرة من تعاليم اليهودية المتطرفة حيث جاء في "التلمود": "قم بتغطية رأسك حتى لا يكن غضب السماء فوقك". (حسب مزاعمهم)

ولهذا كان ارتداء هذه القبعة الصغيرة فريضة أساسية أثناء ممارسة الطقوس الدينية الخاصة باليهود، وفي غير ذلك فلهم الحرية في ارتدائها أو خلعها، وبمرور الوقت أصبحت عادة تغطية الرأس بهذه القبعات تحتوي على معنى عميق وقوي بالنسبة لليهود المتطرفين حيث أنها تذكرهم بأنه داخل إطار الديانة اليهودية وأنهم ملتزمون بأداء أحكام الشريعة اليهودية وفرائضها التي يجب عليهم الالتزام بها.

ويذكر أن اليهود المتشددين يستعملون اليوم القبعات ذات أشكال مختلفة ولا يرتبطون بنوع أو لون موحد من القبعات بل تختلف أشكال وألوان القبعات تبعًا لتوجهات وأصول اليهود، حيث يستعمل اليهود المتزمتون المعرفون "بالعبرية" باسم (حارديم) القبعات ذات اللون الأسود، كما تستعمل هذه القبعات السوداء من قبل كل طوائف اليهود من أصل شرقي، أما عن القبعات المحاكة بألوان مختلفة فتعبر عن اليهود المتدينين ذوي الاتجاهات القومية الصهيونية.

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