المُلهم غانم المفتاح يقرأ القرآن الكريم في حفل افتتاح كأس العالم

يستعد الشاب القطري غانم المفتاح ، المُلقب بـ"قاهر الإعاقة"، إلى إضفاء لمسة رحمانية على حفل افتتاح بطولة كأس العالم اليوم بتلاوة آيات من القرآن الكريم أمام آلاف الحضور في ملعب استاد البيت الذي سيشهد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه الشاب غانم المفتاح بشكلٍ صريح مشاركته في حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، نشرت الشيخة مريم آل ثاني تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أكدت فيه صحة هذه الأنباء.

وقالت الشيخة مريم في تغريدتها أن الشاب القطري غانم المفتاح سيفتتح حفل افتتاح كأس العالم بآياتٍ عطرة من القرآن الكريم، واختتمت تغريدتها بالدعاء في أن يبارك الله لبلادها في هذه البطولة وأن يكفيها شر من أراد بهم سوءًا.

كما نشرت مصادر إعلامية قطرية وعربية تغريدات تؤكد بأن حفل الافتتاح سيتضمن تلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم يتلوها الشاب غانم المفتاح باعتباره سفيرًا لدولة قطر في مونديال 2022.

كما نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تغريدة قال فيها أن غانم المفتاح سيشارك في حفل افتتاح مونديال قطر بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

غانم المفتاح يشوق جمهوره

ولم ينشر الشاب القطري أي غانم أي تغريدة تتعلق بمشاركته في كأس العالم، واكتفى بنشر صورة لها مساء السبت 19 نوفمبر 2022 وعلق عليها بالقول"Tomorrow" في إشارة إلى أنه سيكون متواجد بافتتاح كأس العالم 2022.

غانم المفتاح سفيرًا لمونديال كأس العالم

وكانت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 قد أصدرت قرارًا في شهر أبريل الماضي بتعيين غانم المفتاح سفيرًا رسميًا للبطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

واحتفالًا بهذا اللقب، نشر المفتاح مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وأرفقه بتغريدة قال فيها: "إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيرًا رسميًا لبطولة كأس العالم فيفا 2022، وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة”.

كما وجه رسالة شكر لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قال فيها: "شكرًا لهذا التشريف والثقة، وشكرًا للميدالية الذهبية التي منحتموني إياها. إنه لشرف عظيم أن أعمل إلى جانبكم”.

وجاء اختيار المفتاح سفيرًا للبطولة باعتباره إحدى الشخصيات الملهمة لكثير من الشباب العربي، لمواصلته على تحقيق ذاته رغم إصابته بمتلازمة التراجع الذيلي، حيث يعيش بنصف جسد دون أطراف سفلية.

من هو غانم المفتاح

اسمه الكامل: غانم محمد المفتاح

غانم محمد المفتاح تاريخ الولادة: 5 مايو 2002

5 مايو 2002 مكان الولادة: الدوحة – قطر

مرض غانم المفتاح

شُخص غانم المفتاح بمرض "متلازمة التراجع الذيلي" أو "متلازمة الانحدار الذيلي" أو "عدم التخلق العجزي" أو "نقص التنسج العجزي".

وتُعد متلازمة التراجع الذيلي مرضًا نادرًا يحدث بسبب عيب خلقي في الفقرات القطنية يرافقها غياب العصعص ونمو غير طبيعي لبعض الأجزاء من جسم الجنين خاصة في الجزء الأسفل من العمود الفقري وعدم اكتمال أو عدم وجود للحوض.

يحدث مرض متلازمة التراجع الذيلي بمعدل حوالي واحد لكل 25,000 ولادة حية.

جمعية غانم الرّابح للكراسي المتحرّكة

أنشأ المفتاح جمعية خيرية لتوزيع الكراسي المتحرّكة على من يحتاجها ليتحول بعدها إلى أحد أهم الملهمين في قطر والخليج العربي.