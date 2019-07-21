الناشطة هند القحطاني تدعم المثليين.. والسعوديون يتبرؤون منها

تصدر اسم فتاة سعودية تدعى "هند القحطاني" مواقع التواصل الاجتماعي بعد تضامنها مع المثليين وهو الأمر الذي أشعل منصات السوشال ميديا غضبًا من موقفها!

وبمتابعة الوسم الذي حمل اسم "هند القحطاني" الذي لاقى تفاعلًا واسعًا اتضح أن سبب الهجوم الواسع على الفتاة السعودية المقيمة خارج المملكة، هو بثها فيديو تعلن فيه عن دعمها للمثلية الجنسية.

#هند_القحطاني

الهاشتاق يتحدث عن هذه المقاطع التي اعلنت فيها هند دعمها للمثليين : pic.twitter.com/LBHadIr22m — #خلاصة الهاشتاق (@Hashtag988) July 20, 2019

وقالت هند القحطاني انها تدعم حقوق المثليين كما تدعم الحق بالنسبة لنزع الحجاب او ارتدائه من قبل الفتيات، مؤكدة أن هذا موقفها والمؤكد على حرية الرأي لأي كان.

وطالب آخرون القحطاني التي تثير الجدل على الدوام بآرائها حول بعض القضايا الاجتماعية والدينية، بعدم الظهور على أنها سعودية، لأن آراءها تسيء للمملكة ككل وتعارض قوانينها، على حد وصف البعض الآخر.

وسبق أن تسببت الناشطة السعودية هند القحطاني في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.

وقالت هند في الفيديو المتداول: "وين المشكلة، أنا مفطرة اليوم وغدا وبعده وبعده لأسباب شرعية، وكثيرات مثلي، ولكن أنتم تحبون النفاق الاجتماعي"، في إشارة إلى أنها تعاني من أيام الدورة الشهرية.

وأضافت: "هذا شرع الله، أي امرأة طبيعية تفطر في رمضان لأسباب شرعية، ليش نخبي، عااادي، اليوم أنا مفطرة وبكرة وبعده واللي يليه 4 أو 5 أيام".

وبمجرد تداول الفيديو، انهالت عاصفة من الانتقادات الحادة على الناشطة السعودية، حيث كتب عبد العزيز: "طيب مفطرة لأسباب شرعية ما اختلفنا بس تنزلين صور وإنتي تاكلين ليش يعني ما في احترام لشهر رمضان الفضيل ...هذا شهر مختلف عن باقي الأشهر.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

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