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النجمة الإباحيّة "ميا خليفة" تثير ضجّة بعد دفاعها عن جنين

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 05 تمّوز / يوليو 2023 - 10:34
ميا خليفة
ميا خليفة

أثار النجمة اللبنانية الاباحية "ميا خليفة" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن تضامنها مع ما يعانيه أهل مدينة جنين الفلسطينية بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

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ميا خليفة تفضح تعاون أميركا مع الاحتلال الإسرائيلي 
 

نشرت النجمة الاباحية الشهيرة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" هاجمت من خلاله الجيش الاسرائيلي بالاضافة الى فضح الدعم الأمريكي الكامل لهم.
 

وتنوّعت ردود الفعل حول مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة الإباحية عبر صفحتها الخاصة وانتقل الجمهور للتعليق على الفيديو ووصلت ولم تخلو التعليقات من السخرية.

فقال أحدهم: "المناضلة الاباحية ميا خليفة تندد بالعمليات العسكرية الاسرائيلية في جنين وهي في فراشها وتتعهد بمواصلة التحرير في فلسطين بكافة الادوات، الآن فهمت المشكلة باالادوات".
 

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وأضاف آخر: "كلنا مع الشريفة ميا خليفة والتي تعدّ أشرف من اصحاب اللحى".
 

ويشار بأن العدوان الاسرائيلي على جنين قد انتهى يوم أمس حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش االاسرائيلي عن الانسحاب التام والكامل للقوات المحتلة من مدينة  جنين الفلسطينية.

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