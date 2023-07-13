النسخ العربية من باربي تثير غضب المتابعين.. الدمية الكويتية ترتدي العقال

البوابة - ما تزال ردود الأفعال تتوالى على الصور المُولدة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي لشخصية "باربي – Barbie" والتي نشرها موقع Buzzfeed قبل أيام كنوع من الترويج لفيلم باربي الجديد.

الانتقادات الموجهة لموقع Buzzfeed لم تهدأ على الرغم من مرور عدة أيام على نشرها، خاصة من قبل النشطاء في الدول العربية بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورأى المستخدمون في الدول العربية أن نسخة باربي الخاصة بدولتهم "غير لائقة ثقافيًا" وتعد "تمويهًا صريحًا للحقائق" فيما اعتبرها البعض "تعزيزًا للعنصرية".

وتسائل عدد من المستخدمين عن هوية الشخص المسؤول عن تعزيز هذه الصور النمطية للمجتمعات العربية والشرق الأوسطية، في الوقت الذي تولد تقنية الذكاء الاصطناعي الصور من خلال البيانات المخزنة التي دُرِّب عليها، وبتحليل عوامل وخصائص مختلفة.

وأشار العديد من المستخدمين إلى أن الدمى التي تصور دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت غير دقيقة ثقافيًا أو تصور ببساطة صورًا نمطية.

إليكم بعض الأمثلة على النسخ العربية من باربي، والتي أثارات جدلًا كبيرًا في المنطقة العربية:

الكويت: الدمية كانت ترتدي العقال والشماغ الخاص بالرجال، كما انتقد كثيرون المبالغة بالمجوهرات والإكسسوارات والحقائب التي كانت ترتديها.

قطر: الدمية كانت ترتدي أيضًا العقال والشماغ الخاص بالرجال.

لبنان: أظهرت صورة باربي وهي تقف فوق الأنقاض، في مشهد ذكّر البعض بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 المأساوي.

مصر: أثارت تصوير باربي الجدل حول حركة المركزية الإفريقية واختيار لون البشرة الداكن.

جنوب السودان: ظهرت باربي في لقطة شاشة وهي تحمل سلاحًا، ثم غيّرتها الشركة المسؤولة؛ لأن الصورة "لم تلتزم بمعاييرها التحريرية".

تركيا: ظهرت باربي بإطلالة كلاسيكية لا علاقة لها بالتراث العثماني التقليدي.



