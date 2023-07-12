من السعودية إلى زيمبابوي: باربي بجنسيات مختلفة عبر عدسة الذكاء الاصطناعي

البوابة - بمجرد سماع كلمة "باربي – Barbie" يتبادر إلى أذهاننا فورًا تلك الدمية الصغيرة صاحبة الإطلالات الأكثر أناقة على مر السنوات.

ومع اقتراب موعد طرح فيلم باربي الجديد في صالات السينما حول العالم، استعان موقع Buzzfeed بتقنية الذكاء الاصطناعي للحصول على نسخة لدمية باربي بهوية كل دول العالم.

ومن أجل الترفيه وإشباع فضول الكثيرين، نشر موقع Buzzfeed النتيجة المذهلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها أثارت دهشة الكثيرين خاصة تلك الدمى الخاصة بدول الخليج العربي.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وقطر استيائهم من شكل باربي بالنسخة الكويتية والقطرية، وقالوا بأنها لا تمت لتراث بلادهما البتة.

باربي بجنسيات مختلفة عبر عدسة الذكاء الاصطناعي

ألبانيا

أفغانستان

الأرجنتين

أنغولا

أستريا

أستراليا

أرمينيا

بنغلاديش

البحرين

السعودية

البرازيل

قطر

الكويت

فلسطين

الأردن

كندا

جمهورية افريقيا الوسطى

كولومبيا

الصين

كوستريكا

مصر

السودان