"النقشبندي يولد من جديد".. فلسطيني يصدح "مولاي إني ببابك" عند أبواب الأقصى

"النقشبندي يولد من جديد".. بهذه العبارة أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بمقطع فيديو يوثق لحظة رد شاب فلسطيني على قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنعه من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وأثناء تجمهر الشباب الغاضبين أمام الحواجز التي نصبها جنود الاحتلال الاسرائيلي عند باب السلسلة، بدأ المنشد أسامة زيدان بترديد أنشودة "مولاي إني ببابك" للمنشد المصري الشيخ سيد النقشبندي.

سيد النقشبندي يولد من جديد ..#شاهد ردة فعل شبان مقدسيين بعد أن منعتهم شرطة الاحتلال من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر عبر باب السلسلة. pic.twitter.com/NXcd6Xkzea — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 1, 2021

وهزت طريقة أسامة بأداء الأنشودة روحانيًا ووجدانيًا وجدان كل من سمعها، كما تمكن صوته من القلوب فسكنها كما تسكن الروح الجسد، ولا تزال الأنشودة تذاع وتقدم عبر المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية العربية خلال شهر رمضان المبارك، وفي المناسبات الدينية الأخرى.

وتفرض إسرائيل قيودًا على وصول المصلين إلى المسجد، تحت مبرر تطبيق القيود الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا، فيما تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد والاعتداءات على سكان مدينة القدس المحتلة.

ومنذ بداية رمضان يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج باب العامود، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات الشبان الفلسطينيين وجرحت آخرين، خلال المواجهات التي استدعت ردود فعل دولية.

قصة ابتهال بأمر الرئيس

في عام 1972 احتفل الرئيس المصري أنور السادات بخطبة إحدى كريماته، وكان من بين الحضور الشيخ سيد النقشبندي والموسيقار بليغ حمدي والإذاعي وجدي الحكيم.

وقال السادات لبليغ حمدي "لمَ لا تلحن للشيخ سيد؟"، ثم أمر وجدي الحكيم بمتابعة الموضوع واطلاعه على التطورات. وكانت هذه هي البداية.

كان أمرًا رئاسيًا لا يمكن رفضه، لكن النقشبندي وهو سيد المدّاحين في مصر أحس بالحرج لكونه أحد القراء ومن أتباع الصوفية ولا يمكنه التحول لمطرب.

ولجأ بليغ للشاعر عبد الفتاح مصطفى، وطلب منه أن يكتب له نصًا دينيًا يحمل المعاني التي تطغى على يوميات الشعب المصري المتدين، وعندما حصل على النص قال للنقشبندي سألحّن لك أغنية تعيش 100 عام.

وبعد تردد وتوجس قبل النقشبندي وغنى وأنشد وهزّ وجدان مصر والعرب.