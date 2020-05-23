الوليد بن طلال في جولة صباحية على دراجته الهوائية.. ويبلغ عن مخالفي قرار التباعد الاجتماعي

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال، خلال تجواله على الدراجة الهوائية الى جانب عدد من مرافقيه.

وظهر الملياردير ورجل الأعمال السعودي خلال جولته الرياضية على دراجته الهوائية بلوك "كاجوال" اعتمد فيه على الـ"تيشيرت" والـ"شورت" ذات اللون العنابي.

وقد شوهد الأمير في الفيديو وهو يقوم بتصير عدد من الأشخاص المخالفين لتعليمات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي في ظل أزمة "كورونا"، ليقوم بالتبليغ عنهم لأقرب سيارة شرطة.

ويظهر مقطع الفيديو الأمير الوليد متجهًا إلى دورية أمنية شرطية، وإبلاغها عن وجود مجموعة من المخالفين يجلسون في تجمع كبير مخالفين قرارات التباعد الاجتماعي التي فرضتها وزارة الصحة السعودية.

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يذكر أن وزارة الصحة السعودية أكدت على ضرورة الوقاية من فيروس "كورونا" باتباع مجموعة من التدابير الاحترازية ومنها:

1- التباعد على الأقل متر واحد بين أي شخصين في أي مكان.

2- الالتزام بحظر التجول ومواعيده التي أقرتها وزارة الداخلية السعودية.

كما وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجمعة رسالة تهنئة للشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر، دعا فيها إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا.

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وقال العاهل في رسالته: "أشكر المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على وقوفهم بكل إخلاص ووفاء مع ما اتخذته الأجهزة المعنية في بلادنا من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية، هدفها الإنسان، ولا شيء غير الإنسان والحفاظ على صحته والعمل على رعايته، والسعي إلى راحته".

وأضاف "أيها الإخوة والأخوات بالتزامنا بالإجراءات الاحترازية التي تهدف لمواجهة هذه الجائحة في قضاء العيد بمنازلنا والتهنئة به عبر الاتصالات والمراسلات الإلكترونية نمتثل تعاليم ديننا الحنيف ونعمل بأحكامه في النوازل، وعند انتشار الأوبئة ملتزمين بما حثنا عليه من التواد والتعاطف، وإشاعة مباهج العيد وفرحته، فالسلامة تستلزم من المجتمع كله تفهم هذا الظرف الخاص، الذي يمنع المسلمين من الخروج لصلاة العيد، وتبادل الزيارات".