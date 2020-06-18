الوليد بن طلال يتجول في شوراع المملكة بالكمامة الطبية.. وصورة "سيلفي" تجمعه بإحدى المواطنات

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيدية تم التقاطها للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال وهو يمارس رياضة المشي في شوراع العاصمة الرياض.

وبحسب مقاطع الفيديو، فقد ظهر الأمير وهو يرتدي ثوبًا أبيض وكمامة طبية أثناء مروره في الشارع بخطوات سريعة، الى جانبه مجموعة من المرافقين أحدهم يحمل مسدسًا، ويبدو أنه الحارس الشخصي.

وأشار عدد من المغردين الى أن جولة الأمير الراجلة كانت من مكتبه في برج "المملكة" إلى قصره في حي الفاخرية.

وتقدر المسافة بين مكتب الأمير وقصره بنحو 10 كيلومترات، والتقى الأمير خلال سيره بعدد من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور معه.

كما حرصت إحدى السيدات على التقاط صورة "سيلفي" معه.

سمو الامير الوليد بن طلال يمارس رياضة المشي بشوارع الرياض على التخصصى والتحليه pic.twitter.com/BSinpgmIYC — عاشق النصر العالمي (@engah201558) June 17, 2020

يذكر أن الأمير الوليد يهتم كثيرًا بممارسة رياضتي المشي وركوب الدراجة الهوائية، ونشر على حسابه في "تويتر" خلال الأيام الماضية بعض المعلومات حول نشاطه الرياضي.

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