اليوتيوبر أم زياد تتهم ابنتها بممارسة الفاحشة مع شقيقها والسلطات تتدخل

البوابة - أمرت النيابة العامة في مصر بضبط يوتيوبر مشهورة تدعى أم زياد بعدما اتهمت ابنتها المراهقة بممارسة الفاحشة مع شقيقها الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة بشأن استغلال عائلتها في تحقيق الأرباح عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأ الجدل قبل أيام، حين نشرت المدعوة أم زياد عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" التي تحمل اسم "يوميات أم زياد وهبة" مقطع فيديو سردت فيه مزاعم لم يتسنّ لموقع التحقق منها، وادعت أن هناك علاقة غير شرعية بين أبناءها من زوجها الأول.

فضيحة أم زياد وهبة

وزعمت المدعوة أم زياد في مقطع الفيديو بأنها رأت ابنها محمد عدة مرات في سرير شقيقته أثناء تواجدهم في منزلها قبل فترة من الزمن وهو ما شكل لها صدمة كبيرة.

وذكرت بأنها رأت محادثات "مشبوهة" بين ابنتها وشقيقها، وبأن ابنتها المراهقة تستخدم هاتف والدها الشخصي من أجل التواصل مع الشباب الغرباء.

ولم تكتفِ المدعوة أم زياد بنشر مزاعم عدة عن ابنتها وابنها من زوجها الأول، بل قامت باستدعاء أبناءها من زوجها الثاني للتعليق وإبداء رأيهم بهذه الفضحية واستنطقتهم من أجل أن يتحدثوا عما شاهدوه بين أخوتهم من أمهم.

أبناء أم زياد وهبة يدافعون عن نفسهم

نشر أبناء اليوتيوبر المثيرة للجدل مقطع فيديو من أجل الرد على الاتهامات المروعة التي وجهتها لها والدتهم أمام العالم أجمع.

النيابة العامة تتدخل

أمرت النيابة العامة في مصر بسرعة ضبط اليوتيوبر المذكورة، صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على "يوتيوب"، بعدما رصدت مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بينهما تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها.

وذكرت النيابة العامة بأنها تلقت بلاغًا رسميًا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة.

وذكرت النيابة العامة بأن البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة تضمن أن صاحبة القناة أثارت شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال، لإثارة الجدل وكسب المزيد من المشاهدات وتحقيق الأرباح.

واستجابت النيابة العامة لمطالب المجلس القومي للطفولة والأمومة وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وتحديد هوية المتهمة ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.