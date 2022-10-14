اميرة مخطوفة المزاحمية تثير قلق السعوديين .. خرجت ولم تعد

أثارت طفلة سعودية تدعى أميرة قلق الشارع السعودي بعد تغيبها عن منزل ذويها الكائن في محافظة المزاحمية غربي العاصمة الرياض وسط أنباء تعرضها للاختطاف في حادثة باتت تعرف إعلاميًا بـ"اميرة مخطوفة المزاحمية".

ودشن رواد موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية وسم #اميره_مخطوفة_المزاحمية عبر موقع التدوين "تويتر" للمطالبة بتكثيف الجهود والمساعدة في البحث عن الفتاة المفقودة أميرة بعدما خرجت من منزل ذويها لإلقاء القمامة لكن دون عودة.

اميرة مخطوفة المزاحمية

وخلال ساعات، تصدر وسم #اميره_مخطوفة_المزاحمية قائمة الأكثر تغريدًا في "تويتر" السعودية مع أكثر من 12 ألف تغريدة تناقل أصحابها صورًا للطفلة المفقودة للمساعدة ذويها في العثور على ابنتهم.

وفي ظل عدم وجود أي مُستجدات عن سلامة الطفلة أميرة، رجح رواد موقع التدوين تويتر في أن تكون قد تعرضت للاختطاف وهو ما لم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحته.

كما ناشد رواد موقع التدوين "تويتر" في السعودية السلطات المعنية والأجهزة الأمنية بالبحث عن الطفلة التي تبلغ من العمر 12 عامًا.