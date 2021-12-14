انتحار اليوتيوبر كريستينا بعد تعرضها لسنوات من التنمر

أقدمت يوتيوبر صربية تدعى كريستينا "كيكا" ديوكيتش على إنهاء حياتها بعد تعرضها لسنوات من التنمر والمضايقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم العثور على "كريستينا" (21 عامًا) جثة هامدة في منزلها في بلغراد، عاصمة صربيا، في 8 ديسمبر بعد "سنوات" من سوء المعاملة عبر الإنترنت.

وأعلنت والدتها ناتاشا عن وفاة "كريستينا" بنشر بيان عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" قالت فيه بأنهم عثروا عليها ميتة، ودعت كل شخص لديه أفكار انتحارية أن يطلب المساعدة.

فيما قالت أقرب صديقة لليوتيوبر الراحلة، ميرا فلاديسافليفيتش، لصحيفة سيريان تلغراف: "حدث شيء رهيب الليلة الماضية، أحث جميع وسائل الإعلام على الإبلاغ بعناية عن هذه الحادثة والفتاة التي كانت تعاني من التنمر لمدة خمس سنوات، من فضلكم افهموا".

وتشير سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "كريستينا" كانت تواجه التنمر على الإنترنت لعدة سنوات.

وذكرت صديقتها بأن "كريستينا" كانت تواجه تعليقات تتعلق بمظهرها وشكلها وبأنها أجرت عمليات تجميلية لتبدو أجمل.

كان أحد منتقديها الرئيسيين هو بوجدان إيليك، المعروف باسم اللاعب الصربي بوكابراسي ، الذي لديه أكثر من مليون متابع على إنستغرام.

آخر مشاركة لـ"كريستينا" على مواقع التواصل الاجتماعي كانت في 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، تنص على ما يلي: قلت "القمر" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبحسب وزارة الشؤون الداخلية الصربية، فإن ملابسات وفاتها قيد التحقيق.

وأكد منشور على إنستغرام في 11 ديسمبر أن جنازة "كريستينا" ستقام في وقت لاحق اليوم، 14 ديسمبر، في واحدة من أكبر المقابر في بلغراد.