حسناء هندية تتوج بلقب ملكة جمال الكون 2022

توجت ملكة جمال الهند "هارناز ساندو" بلقب ملكة جمال الكون لعام 2022 في الحفل الذي أقيم في مدينة إيلات بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما توجت ملكة جمال باراغوي "ناديا فيرارا" الوصيفة الأولى وملكة جمال جنوب إفريقيا الوصيفة الثانية، وذلك في النسخة السبعين من المسابقة السنوية التي تقام في إسرائيل للمرة الأولى.



ونجحت "هارناز ساندو" (21 عامًا) في التغلب على 79 متسابقًا آخر من مختلف البلدان والأقاليم وفازت باللقب المرموق.

وحصلت "هارناز ساندو" على التاج من قبل خليفتها، ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، قبل أن تقوم بأول جولة لها كملكة جمال الكون الجديدة على خشبة المسرح.

وذكرت "هارناز ساندو" بأن رسالتها لعام 2022 سيكون بالدفاع عن تمكين المرأة وأن ملهمتها في الحياة هي الممثلة الهندية بريانكا شوبرا.

وأشارت الحسناء الهندية بأنها في أوقات فراغها تستمتع باليوغا والرقص والطبخ وركوب الخيل ولعب الشطرنج.

قبل لحظة الفوز، تضمنت مسابقة ملكة جمال الكون السنوية السبعين، التي استضافها ستيف هارفي، الظهور بملابس السباحة ثم ملاببس السهرة، بالإضافة إلى جزء للمقابلة لكل من المتسابقات.

كما قدمت المغنية الإسرائيلية ونجمة البوب العالمية نوا كيريل عرضًا في المسابقة التي ركزت على أزمة المناخ كجزء من أجندة خضراء.

كانت المسابقة تاريخية، لأنها كانت المرة الأولى التي يتنافس فيها ملكتي جمال الإمارات والبحرين للمرة الأولى، كما شاركت ملكة جمال المغرب في المسابقة لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود.