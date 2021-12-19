انتقم منها لرفضها الزواج به .. أول ظهور للعراقية مريم بعد تشوه وجهها بمادة حارقة

شهد الشارع العراقي جريمة مروّعة حيث أقدم أحد الأشخاص على سكب مادة حارقة على وجه فتاة تدعى "مريم" متسببًا بتشوهات لها لرفضها الزواج به.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والعالم العربي تفاصيل الجريمة المروعة والتي وقعت في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد حين اقتحم الشاب منزل مريم ليلًا وسكب مادة "التيزاب" الحارقة على وجهها ثم لاذ بالفرار.

هذولي كيف يتسمون بشر كل هذا عشان قرارها وعشانها رفضته وفوق هذا احتمال يطلع وحكمه خفيف وبكذا قاعده تكثر الجرائم اللي بحق النساء لان للاسف مافي شي يخافون منه ومافي قانون ولا فيه شي يردعهم عشان يخافون يكفي انهم مو خايفين من ربهم على اللي يسونه #انقذوا_الاميرة_مريم https://t.co/hbbbcgislD — Riri♀ (@ilooovehyunjin) December 19, 2021

ونشرت مريم صورًا لوجهها وجسدها المشوه منذ 7 أشهر ورحلة علاج التي لم تغير شيئا من مأساتها، مطالبة المجتمع المحلي بمساعدتها وإنزال أقسى العقوبات بحق الجاني.

وقال والد مريم: "أنا ووالدتها كنا في العمل، ومريم وأخوها وزوجته في البيت، عندما دخل المجرم إلى البيت وقام بسرقة هاتفها، وسكب مادة التيزاب عليها وهي نائمة".

وناشد والد الضحية، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان "النظر في القضية بجدية".

وذكر والدها بأن مريم تدرس في كلية الفنون الجميلة، وتُلقب في الجامعة بـ"الأميرة"، مناشدًا أهل الخير لإطلاق حملة تبرعات لمساندة مريم وحتى تتمكن من السفر الى الخارج وتلقي العلاج اللازم.

وعبر وسم "#انقذوا_الاميرة_مريم" طالب المغردون بمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة وإنزال أقسى العقوبات بحقه ليكون عبرة لغيره.

وذكر مغردون عبر ذات الوسم بأن الجاني ما زال حرًا طليقًا ولم تتمكن القوات الأمنية من القبض عليه حتى هذه اللحظة.

وأشار مغردون الى أن عائلة مريم تواجه صعوبة في سير التحقيقات، بسبب تداخلات كبيرة، حيث يمارس ذلك رجال أعمال متنفذون على صلة بالمتهمين المعتقلين إلى الآن، حيث تدور شكوك بمساندتهم للمتهم الرئيس.

أول ظهور لمريم

بقدر ما انكسرت قلوبنا على مريم، هذا الفيديو اعاد لي بعض من الفرحة. ان شاء الله تتم الفرحة و دوم فرحانة و متفائلة و سعيدة. و اسأل الله لكِ بالشفاء العاجل.

ابقي قوية و شامخة و اولاد الحلال هواي و ما يقصرون#انقذوا_الاميرة_مريم pic.twitter.com/oThECrf0Cz — •السامرائي مُحَمّد• (@Alsamaraie_M) December 17, 2021

ظهرت مريم في مقطع فيديو برفقة والدتها ، لتخاطب العراقيين، في فيديو مؤثر، بعد تعرضها لهجوم أحرق وجهها.

وقالت والدة مريم: "اتصلوا بنا وأعادوا الفرحة لمريم.. وأنتم جميعكم أعدتم الفرحة لمريم وليس فقط من اتصل.. ما قصرتوا.. رحمة الله والديكم، أشكركم بكل دعاء دعيتموه لي.. وأتمنى أن تتم الفرحة التي أشعر بها إلى الأخير".