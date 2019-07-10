انطلاق مهرجان ركض الثيران المثير للجدل في إسبانيا.. بريطاني وأمريكي أول الضحايا

شهدت شوارع مدينة بامبلونا الإسبانية عشرات الثيران الهائجة وذلك احتفالًا بانطلاق أكبر مهرجان للثيران في العالم.

وقد أطلق سهم "تشوبيناثو" الذي يعلن عادة بدء الاحتفالات من شرفة مقر بلدية المدينة ظهر السبت الماضي فوق ساحة البلدية، التي امتلأت بالمحتفلين الذين ارتدوا الأبيض والأحمر.

​

فيما ذكرت شبكة "آر.تي.في.إيه" الإخبارية الإسبانية أمس أن سائحين يتلقيا العلاج من إصابات خطيرة تعرضا لها أثناء مشاركتهما في المهرجان.

​

خايمي الفاريز

ونقل التقرير عن مسؤولين بالمستشفى أن بريطانيًا عمره 49 عامًا أصيب بكسر مضاعف في الكاحل، بينما أصيب رجل من شيكاغو الأمريكية عمره 42 عامًا بالارتجاج وبجرح في الكتف أثناء مشاركته في مهرجان ركض الثيران.

وقال "خايمي الفاريز" البالغ من العمر 46 عامًا: "تشعر بفرحة وإثارة في حلبة مصارعة الثيران لكن سرعان ما يتحول إلى ذعر وخوف.. خوف حقيقي على حياتك".

​

وتنتهي احتفالات سان فيرمين في 14 تموز/يوليو وتستقطب سنويًا مئات آلاف السياح في عاصمة نافارا على مدى تسعة أيام.

وتقام سباقات الثيران الهائجة في أزقة المدينة القديمة عند الساعة الثامنة من كل صباح.

​

وينتهي السباق الذي يحاول خلاله الأشخاص وهم يهرولون الاقتراب قدر الإمكان من 12 ثورًا، في حلبات بامبلونا حيث تقام بعد الظهر مصارعة ثيران يشارك فيها كبار الأسماء في هذا المجال.

ويقع سنويا عدة جرحى في هذه السباقات المعروفة باسم "إنثييرو" وقد قتل خلالها 16 مشاركًا على الأقل منذ العام 1910.

​

لمزيد من اختيار المحرر:

حرب الطحين والبيض.. حدث إسباني يعود كل عام! (فيديو)